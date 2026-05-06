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06 de mayo de 2026 a la - 13:28

Micaela Viveros es la Miss Grand Paraguay 2026

Micaela Viveros, representante de Amambay, es la nueva Miss Grand Paraguay.
Micaela Viveros, representante de Amambay, es la nueva Miss Grand Paraguay.Instagram/Micaela Viveros Hermosilla

Micaela Viveros Hermosilla es la flamante Miss Grand Paraguay 2026. La joven representante de Amambay expresó emocionada en sus redes: “Con el corazón lleno de gratitud, asumo este sueño de ser Paraguay ante el mundo”.

Por ABC Color

Micaela Viveros Hermosilla, representante del departamento de Amambay, se consagró ganadora de la corona de Miss Grand Paraguay 2026.

La joven representará a nuestro país en la edición número 14 del certamen Miss Grand International 2026 que se realizará en octubre próximo en India.

Micaela Viveros, Miss Grand Paraguay 2026, posando para la cámara de Raúl Caballero Amarilla. (Instagram/Micaela Viveros Hermosilla)
Micaela Viveros, Miss Grand Paraguay 2026, posando para la cámara de Raúl Caballero Amarilla. (Instagram/Micaela Viveros Hermosilla)

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“Con el corazón lleno de gratitud, asumo este sueño de ser Paraguay ante el mundo. ¡Cada paso lo daré con compromiso, disciplina y amor, porque este sueño ya no es solo mío... es de todo un país!“, escribió Micaela Viveros en su cuenta de Instagram, donde se presenta como Miss Grand Amambay 2026, Miss Grand Paraguay 2026 y estudiante de Odontología.

“Esta historia apenas empieza y la escribiremos juntos”, destacó Micaela Viveros junto a unas postales captadas por el fotógrafo Raúl Caballero Amarilla.