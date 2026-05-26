Margarita de Dinamarca está nuevamente hospitalizada

La reina Margarita de Dinamarca, quien hace poco más de un mes cumplió 86 años, sigue con problemas de salud. Hace dos semanas tuvo angina de pecho, fue sometida a una angioplastia y recibió el alta hospitalaria el pasado 19 de mayo. Pero, ahora, nuevamente debieron internarla debido a otro inconveniente.
Lea más: Margarita de Dinamarca fue sometida a una angioplastia y ya está de alta
La reina emérita de Dinamarca, Margarita II, hace unas horas ingresó de urgencia al Hospital del Reino de Copenhague tras detectarse a través de una tomografía un trombo en la cadera, esto debido a una caída anterior.
Lea más: ¡Margarita de Dinamarca cumple 86 años!
La soberana danesa se encuentra bien y deberá permanecer internada por varios días, según un comunicado de la Casa Real. Esta en la segunda vez en menos de un mes que la reina Margarita de Dinamarca requiere hospitalización.