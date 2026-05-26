26 de mayo de 2026 a la - 10:12

Margarita de Dinamarca está nuevamente hospitalizada

Margarita de Dinamarca está internada.

Margarita de Dinamarca se encuentra nuevamente hospitalizada en Copenhague. A solo días de haber recibido su alta después de una angioplastia, ahora la reina emérita se internó debido a un coágulo de sangre en la cadera.

Por ABC Color

La reina Margarita de Dinamarca, quien hace poco más de un mes cumplió 86 años, sigue con problemas de salud. Hace dos semanas tuvo angina de pecho, fue sometida a una angioplastia y recibió el alta hospitalaria el pasado 19 de mayo. Pero, ahora, nuevamente debieron internarla debido a otro inconveniente.

La reina Margarita de Dinamarca en su reciente cumpleaños número 86, acompañada de su perrito salchicha llamado Tillia. (Instagram/Kongehuset)

La reina emérita de Dinamarca, Margarita II, hace unas horas ingresó de urgencia al Hospital del Reino de Copenhague tras detectarse a través de una tomografía un trombo en la cadera, esto debido a una caída anterior.

La reina emérita Margarita con los reyes de Dinamarca, Federico y Mary, saludando desde la escalera principal del Castillo de Fredensborg el pasado 16 de abril. (Instagram/Kongehuset)

La soberana danesa se encuentra bien y deberá permanecer internada por varios días, según un comunicado de la Casa Real. Esta en la segunda vez en menos de un mes que la reina Margarita de Dinamarca requiere hospitalización.