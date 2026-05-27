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27 de mayo de 2026 a la - 10:00

De Karol G a Maluma, las estrellas en los American Music Awards

La cantante colombiana Karol G llegó así de diosa a los American Music Awards en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada (EE. UU.). (EFE/ Jerónimo Guerra)
La cantante colombiana Karol G llegó así de diosa a los American Music Awards en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada (EE. UU.). (EFE/ Jerónimo Guerra) Jerónimo Guerra

Los American Music Awards 2026 convocó a las estrellas en una noche mágica que se desarrolló en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Karol G, Maluma, Nikki Glaser, David Gueta y otros famosos se lucieron en la alfombra azul. ¡Adelante!

Por ABC Color

Una gran constelación de estrellas pasó por la alfombra azul de los American Music Awards 2026. La cita fue en Las Vegas, hasta donde llegaron celebridades de diferentes ámbitos con sus mejores galas.

¡Pura pinta! Maluma a su arribo a los American Music Awards 2026. (EFE/EPA/CHRIS TORRES)
¡Pura pinta! Maluma a su arribo a los American Music Awards 2026. (EFE/EPA/CHRIS TORRES)

Karol G llegó con un impresionante vestido negro de dos piezas que llevaba la firma de Natalia Fedner y Maluma optó por un traje gris de corte moderno, que le quedaba más que bien.

La comediante Nikki Glaser a su paso por la alfombra azul de los American Music Awards en el MGM Grand Garden Arena. (EFE/EPA/CHRIS TORRES)
La comediante Nikki Glaser a su paso por la alfombra azul de los American Music Awards en el MGM Grand Garden Arena. (EFE/EPA/CHRIS TORRES)

Nikki Glauser y David Gueta fueron otros famosos que pasaron por la red carpet de Las Vegas y se llevaron todos los flashes.

El DJ francés David Guetta no se perdió los American Music Awards en Las Vegas. (EFE/EPA/CHRIS TORRES)
El DJ francés David Guetta no se perdió los American Music Awards en Las Vegas. (EFE/EPA/CHRIS TORRES)

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Sasha Sofine y Steve Aoki en la alfombra azul de los American Music Awards en Las Vegas. (EFE/EPA/CHRIS TORRES)
Sasha Sofine y Steve Aoki en la alfombra azul de los American Music Awards en Las Vegas. (EFE/EPA/CHRIS TORRES)
Los integrantes de New Kids On The Block a su llegada a los American Music Awards 2026. (Ian Maule / AFP)
Los integrantes de New Kids On The Block a su llegada a los American Music Awards 2026. (Ian Maule / AFP)

El DJ Steve Aoki, el recordado grupo musical New Kids On The Block, Hilary Duff, Billy Idol, Teyana Taylor y John Legend también dijeron presente en los American Music Awards 2026.

La actriz y cantante Hilary Duff optó por ub look plateado para asistir a los American Music Awards 2026. (EFE/EPA/CHRIS TORRES)
La actriz y cantante Hilary Duff optó por ub look plateado para asistir a los American Music Awards 2026. (EFE/EPA/CHRIS TORRES)
El cantante británico Billy Idol dijo presente en los American Music Awards en Las Vegas. (EFE/EPA/CHRIS TORRES)
El cantante británico Billy Idol dijo presente en los American Music Awards en Las Vegas. (EFE/EPA/CHRIS TORRES)

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John Legend fue otro famoso que pasó por la alfombra azul de losAmerican Music Awards en el MGM Grand Garden Arena. (EFE/EPA/CHRIS TORRES)
John Legend fue otro famoso que pasó por la alfombra azul de losAmerican Music Awards en el MGM Grand Garden Arena. (EFE/EPA/CHRIS TORRES)
La actriz y cantante Teyana Taylor, diosa en los American Music Awards 2026. (EFE/EPA/CHRIS TORRES)
La actriz y cantante Teyana Taylor, diosa en los American Music Awards 2026. (EFE/EPA/CHRIS TORRES)