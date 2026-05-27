De Karol G a Maluma, las estrellas en los American Music Awards

Una gran constelación de estrellas pasó por la alfombra azul de los American Music Awards 2026. La cita fue en Las Vegas, hasta donde llegaron celebridades de diferentes ámbitos con sus mejores galas.

Karol G llegó con un impresionante vestido negro de dos piezas que llevaba la firma de Natalia Fedner y Maluma optó por un traje gris de corte moderno, que le quedaba más que bien.

Nikki Glauser y David Gueta fueron otros famosos que pasaron por la red carpet de Las Vegas y se llevaron todos los flashes.

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El DJ Steve Aoki, el recordado grupo musical New Kids On The Block, Hilary Duff, Billy Idol, Teyana Taylor y John Legend también dijeron presente en los American Music Awards 2026.

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