Maluma será nuevamente papá

Juan Luis Londoño Arias, más conocido como Maluma, anunció en su cuenta de Instagram que su segundo hijo llegará en unos meses. La sorpresa la dio el Día de la Madre con una imagen llena de amor en las redes, que en pocas horas suma una catarata de reacciones.

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El famoso cantante colombiano reveló la tierna noticia en su cuenta de Instagram, donde cosecha más de 63 millones de seguidores. Maluma publicó una bella postal donde se lo ve con su hija Paris besando la pancita de mamá Susana Gómez con el bebé a bordo.

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Maluma compartió su felicidad con una fotografía que solo va acompañada de un emoji de corazón en color azul, lo que podría significar que un niño estaría en camino para sumarse a las travesuras de su hermanita Paris (2).