Karol G posa sensual en la portada de Playboy

La cantante colombiana Karol G siempre es noticia. Ahora, La Bichota se muestra más sensual que nunca en la portada de Playboy, donde además habla sobre su ruptura con Feid.

“Les presentamos a nuestra estrella de portada de primavera de 2026: Karol G. Está a solo unos días de hacer historia, una vez más, esta vez como la primera latina en encabezar y cerrar Coachella. Pero antes de subir al escenario, se sentó con Playboy para reflexionar sobre la importancia de este momento”, se puede leer en la cuenta de Instagram de la revista Playboy.

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“‘Cuando desperté el 1 de enero de 2026, me dije: Me elijo a mí misma. Elijo mi poder’, afirma. En la entrevista, la superestrella mundial habla abiertamente sobre cómo encontró a su ‘mujer salvaje interior’ y se convirtió en quien es hoy. ‘Al final del día, ¿cuál es mi papel si estoy en esta posición?’”, expresa la publicación de Playboy en las redes.

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En otro posteo de la emblemática revista Playboy en la red social de la camarita se destaca: “Karol G está oficialmente en su era de “¡al diablo con todo!”. Tras una espiral descendente en 2026 y una sonada ruptura con Feid, la superestrella colombiana se reencontró consigo misma en Hawái: se cortó el pelo y recuperó su autonomía. ‘Cuanto más éxito tengo, más incomprendida me siento’, afirma sobre su evolución".