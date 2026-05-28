¡Carlos Troche y Shelby González celebran 10 años de casados!

El 28 de mayo de 2016 ante el altar de la Capellanía de los Migrantes se juraron amor eterno Shelby Katyana González y Carlos Troche. El tiempo vuela, y hoy el conductor del Noticiero Cardinal y su hermosa esposa ya celebran su décimo aniversario de matrimonio en compañía el mejor regalo que les dio la vida, la dulce Charlotte María Bonita.

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Shelby González se mostró más enamorada que nunca en este día tan especial y escribió unas emotivas líneas en las redes sociales: “3.652 días. 87.658 horas. 5.259.492 minutos.​ Amor, hoy recuerdo con el corazón lleno el día en que decidimos volver a elegirnos, después de aquellos primeros 4 años de convivencia. Tomar esa decisión no fue difícil porque nació de la madurez y de la inteligencia de nuestro amor".

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“Recuerdo perfectamente esa noche gris, con una pequeña garúa que, lejos de ser fría, anunciaba la bonanza que hoy inunda nuestras vidas.​ Hoy te vuelvo a elegir, pero con más firmeza y con más fuerza. Te elijo por la paz y el calor de hogar que hemos construido, un refugio sagrado que nadie nos puede arrebatar porque nuestro amor es de roble.“, destacó Shelby Katyana González al tiempo de desear a su esposo Carlos Troche: ”¡Felices 10 años de Bodas de Aluminio! Te amo con toda mi alma, mi cielo".