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28 de mayo de 2026 a la - 13:14

¡Carlos Troche y Shelby González celebran 10 años de casados!

Hombre con traje negro y corbata morada mira a mujer con vestido blanco y cabello recogido en ambiente iluminado y elegante.
Carlos Troche y Shelby Katyana González el día del "sí, quiero".Instagram/Shelby González

El periodista Carlos Troche y su esposa Shelby Katyana González hoy 28 de mayo cumplen 10 años de matrimonio. La bella pareja celebra feliz sus Bodas de Aluminio.

Por ABC Color

El 28 de mayo de 2016 ante el altar de la Capellanía de los Migrantes se juraron amor eterno Shelby Katyana González y Carlos Troche. El tiempo vuela, y hoy el conductor del Noticiero Cardinal y su hermosa esposa ya celebran su décimo aniversario de matrimonio en compañía el mejor regalo que les dio la vida, la dulce Charlotte María Bonita.

Carlos Troche y Shelby Katyana González posando felices con Charlotte María Bonita. (Instagram/Carlos Troche)
Carlos Troche y Shelby Katyana González posando felices con el fruto de su amor, Charlotte María Bonita. (Instagram/Carlos Troche)

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Shelby González se mostró más enamorada que nunca en este día tan especial y escribió unas emotivas líneas en las redes sociales: “3.652 días. 87.658 horas. 5.259.492 minutos.​ Amor, hoy recuerdo con el corazón lleno el día en que decidimos volver a elegirnos, después de aquellos primeros 4 años de convivencia. Tomar esa decisión no fue difícil porque nació de la madurez y de la inteligencia de nuestro amor".

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"Tu amor es el tesoro más valioso que poseo, y a tu lado, cada instante se convierte en un recuerdo inolvidable", expresó Carlos Troche en el mensaje dirigido a su esposa Shelby. (Instagram/Carlos Troche)
¡Hermosa pareja! Shelby González y Carlos Troche hoy celebran sus Bodas de Aluminio. (Instagram/Carlos Troche)

“Recuerdo perfectamente esa noche gris, con una pequeña garúa que, lejos de ser fría, anunciaba la bonanza que hoy inunda nuestras vidas.​ Hoy te vuelvo a elegir, pero con más firmeza y con más fuerza. Te elijo por la paz y el calor de hogar que hemos construido, un refugio sagrado que nadie nos puede arrebatar porque nuestro amor es de roble.“, destacó Shelby Katyana González al tiempo de desear a su esposo Carlos Troche: ”¡Felices 10 años de Bodas de Aluminio! Te amo con toda mi alma, mi cielo".