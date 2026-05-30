¡Pura ternura! El hijo de Miguel Almirón besando la imagen de su papi en el álbum del Mundial

Francesco Almirón, quien en una semana cumplirá cinco años, enterneció las redes sociales. Es que su mamá Alexia Notto compartió en Instagram un video que tiene como protagonista al niño completando el álbum del Mundial 2026 en su casa de Atlanta, Georgia (Estados Unidos).

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El dulce Francesco abrió un sobre de figuritas, encontró la imagen de su papá Miguel Almirón, se puso muy feliz y rápidamente la pegó en el álbum, que ya sería el segundo que está completando. Y tras ese emocionante momento, el peque llenó de besos y mimos la foto del número 10 de la Albirroja.

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La tierna escena fue acompañada de un texto que escribió Alexia Notto. “Qué orgullo verte cumplir tus sueños. Nosotros siempre vamos a estar alentándote, en cada paso que des, te amamos”, expresó la esposa de Miguel Almirón junto al conmovedor material audiovisual.