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11 de mayo de 2026 a la - 19:06

Miguel Almirón celebró por adelantado el cumple de Francesco ya en “Modo Albirroja”

Francesco con sus papis Miguel Almirón y Alexia Notto.
Francesco con sus papis Miguel Almirón y Alexia Notto.Captura de la historia de Instagram de Alexia Notto

El dulce Francesco, hijo de Miguel Almirón y Alexia Notto, celebró por adelantado su quinto cumpleaños. La fiesta tuvo lugar ayer domingo, antes de que el número 10 de la Albirroja se aliste para el Mundial. ¡Pasá y mirá las fotos!

Por ABC Color

Francesco Almirón Notto llegó al mundo el 6 de junio de 2021 en Asunción. Así que, en pocas semanas el primogénito del futbolista Miguel Almirón y Alexia Notto cumplirá cinco añitos. Pero debido a que su papá jugará con la Albirroja en el Mundial 2026 la celebración se adelantó.

El dulce cumpleañero Francesco Almirón Notto. (Captura de la historia de Instagram de Alexia Notto)
El dulce cumpleañero Francesco Almirón Notto. (Captura de la historia de Instagram de Alexia Notto)

La fiesta infantil para festejar el quinto cumpleaños de Francesco Almirón Notto tuvo lugar en Atlanta, Estados Unidos, y toda la deco giró en torno a los colores de la Selección Paraguaya de Fútbol.

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Toda la deco del cumple de Francesco Almirón Notto giró en torno a la Albirroja. (Captura de la historia de Instagram de Alexia Notto)
Toda la deco del cumple de Francesco Almirón Notto giró en torno a la Albirroja. (Captura de la historia de Instagram de Alexia Notto)

El tierno cumpleañero Francesco recibió a sus invitados luciendo la casaca de la Albirroja. La camiseta llevaba el número 10, como la que usa papá Miguel Almirón.

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Cupcakes con los rostros de Gustavo Alfaro y Matías Galarza. (Captura de la historia de Instagram de Jessica Marecos)
Cupcakes con los rostros de Gustavo Alfaro y Matías Galarza. (Captura de la historia de Instagram de Jessica Marecos)

Entre los invitados a la fiesta de Francesco Almirón Notto estuvo el futbolista Matías Galarza, compañero de equipo de Miguel Almirón, tanto en la Albirroja como en el Atlanta United. Mati llegó al cumple muy bien acompañado de su novia Jessica Marecos.

Matías Galarza y su novia Jessica Marecos asistieron al cumple de Francesco. (Captura de la historia de Instagram de Jessica Marecos)
Matías Galarza y su novia Jessica Marecos asistieron al cumple de Francesco. (Captura de la historia de Instagram de Jessica Marecos)