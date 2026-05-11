Miguel Almirón celebró por adelantado el cumple de Francesco ya en “Modo Albirroja”

Francesco Almirón Notto llegó al mundo el 6 de junio de 2021 en Asunción. Así que, en pocas semanas el primogénito del futbolista Miguel Almirón y Alexia Notto cumplirá cinco añitos. Pero debido a que su papá jugará con la Albirroja en el Mundial 2026 la celebración se adelantó.

La fiesta infantil para festejar el quinto cumpleaños de Francesco Almirón Notto tuvo lugar en Atlanta, Estados Unidos, y toda la deco giró en torno a los colores de la Selección Paraguaya de Fútbol.

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El tierno cumpleañero Francesco recibió a sus invitados luciendo la casaca de la Albirroja. La camiseta llevaba el número 10, como la que usa papá Miguel Almirón.

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Entre los invitados a la fiesta de Francesco Almirón Notto estuvo el futbolista Matías Galarza, compañero de equipo de Miguel Almirón, tanto en la Albirroja como en el Atlanta United. Mati llegó al cumple muy bien acompañado de su novia Jessica Marecos.