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02 de junio de 2026 a la - 17:19

¡Dua Lipa compartió las fotos de su boda secreta!

Dua Lipa y Callum Turner saliendo felices de la ceremonia de matrimonio civil en Londres.
Dua Lipa y Callum Turner saliendo felices de la ceremonia de matrimonio civil en Londres.Instagram/Dua Lipa

La cantante Dua Lipa (30) y el actor Callum Turner (36) se casaron en una ceremonia secreta el pasado domingo. Y hace unas horas, la mismísima intérprete de Love Again compartió en las redes algunas fotos del día del “sí, quiero”. ¡Adelante!

Por ABC Color

Dua Lipa y Callum Turner unieron sus vidas en matrimonio ante la ley civil en una ceremonia secreta que tuvo lugar en Old Marylebone Town Hall, Londres, el pasado domingo. Y la gran fiesta de boda sería en pocos días más en Sicilia.

¡Hermosa novia! La estrella pop Dua Lipa el día de su boda. (Instagram/Dua Lipa)
¡Hermosa novia! La estrella del pop Dua Lipa el día de su boda. (Instagram/Dua Lipa)

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La estrella del pop abrió el álbum de su boda en las redes sociales, donde compartió imágenes del día del “sí, quiero” y junto a ellas solo escribió la fecha del casamiento: “31.05.2026″.

Dua Lipa y Callum Turner dándose un beso tras su boda civil. (Instagram/Dua Lipa)
Dua Lipa y Callum Turner dándose un beso tras su boda civil. (Instagram/Dua Lipa)

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Callum Turner y Dua Lipa ya son marido y mujer. (Instagram/Dua Lipa)
Callum Turner y Dua Lipa ya son marido y mujer. (Instagram/Dua Lipa)

Para el enlace civil, Dua Lipa eligió una tenida de dos piezas que llevaba la firma de Schiaparelli, que combinó con calzados de Christian Louboutin y un sombrero de ala ancha de Stephen Jones. El novio Callum Turner optó por lucir un traje cruzado de Ferragamo.