¡Dua Lipa compartió las fotos de su boda secreta!

Dua Lipa y Callum Turner unieron sus vidas en matrimonio ante la ley civil en una ceremonia secreta que tuvo lugar en Old Marylebone Town Hall, Londres, el pasado domingo. Y la gran fiesta de boda sería en pocos días más en Sicilia.

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La estrella del pop abrió el álbum de su boda en las redes sociales, donde compartió imágenes del día del “sí, quiero” y junto a ellas solo escribió la fecha del casamiento: “31.05.2026″.

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Para el enlace civil, Dua Lipa eligió una tenida de dos piezas que llevaba la firma de Schiaparelli, que combinó con calzados de Christian Louboutin y un sombrero de ala ancha de Stephen Jones. El novio Callum Turner optó por lucir un traje cruzado de Ferragamo.