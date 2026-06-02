Tonny Sanabria, emocionado: “Desde San Lorenzo también se puede llegar al mundo”

Tras recibir la noticia de que su nombre figura en la lista oficial de convocados para el Mundial 2026, el jugador Arnaldo Antonio Sanabria Ayala, más conocido como Tonny Sanabria, se puso nostálgico pero a la vez muy feliz en sus redes.

El futbolista de 30 años que nació en San Lorenzo y milita en el club Unione Sportiva Cremonese de Italia, no ocultó su gran felicidad de formar parte de la nómina del profesor Gustavo Alfaro.

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“Seguí mostrándole a ese niño interior que todo es posible”, escribió Tonny Sanabria en su cuenta de Instagram junto a una imagen creada con inteligencia artificial, donde se lo ve pasar frente a unos niños en una de las calles principales de su querida ciudad natal.

Además, el delantero de la Albirroja abrió el álbum de su niñez y compartió tiernas postales que lo muestran en diferentes etapas de su infancia siempre en “modo futbolista”.

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“Porque los sueños se cumplen, el esfuerzo vale la pena y desde San Lorenzo también se puede llegar al mundo”, destacó emocionado el albirrojo Tonny Sanabria.