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02 de junio de 2026 a la - 08:00

Tonny Sanabria, emocionado: “Desde San Lorenzo también se puede llegar al mundo”

Antonio Sanabria sonriente, vestido con uniforme azul marino de la APF, en una cancha de entrenamiento con otros jugadores al fondo.
Antonio Sanabria está muy feliz y emocionado a días del Mundial.Instagram/Tonny Sanabria

El futbolista Antonio Sanabria se mostró emocionado y feliz al compartir en las redes imágenes de su niñez, cuando ya soñaba con llegar a vestir la camiseta Albirroja y algún día disputar un Mundial. ¡Pasá y mirá las tiernas postales de Tonny!

Por ABC Color

Tras recibir la noticia de que su nombre figura en la lista oficial de convocados para el Mundial 2026, el jugador Arnaldo Antonio Sanabria Ayala, más conocido como Tonny Sanabria, se puso nostálgico pero a la vez muy feliz en sus redes.

Futbolista Sanabria con camiseta que lo identifica, mientras niños lo siguen sentados en una acera decorada con confeti.
Una imagen creada con inteligencia artificial, donde se ve a Tonny Sanabria pasando frente a un grupo de niños en San Lorenzo. (Instagram/Tonny Sanabria)

El futbolista de 30 años que nació en San Lorenzo y milita en el club Unione Sportiva Cremonese de Italia, no ocultó su gran felicidad de formar parte de la nómina del profesor Gustavo Alfaro.

Niño con camiseta roja y pantalones cortos, sostenido por un adulto, mirando a la cámara con curiosidad.
Bebecito. Tonny Sanabria a temprana edad ya con un atuendo de fútbol. (Instagram/Tonny Sanabria)

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Niño pequeño con camiseta clara y pantalones cortos rojos, sosteniendo una fruta verde en un ambiente acogedor.
Tierna imagen de Tonny Sanabria, quien en breve vestirá la Albirroja en el Mundial 2026.

“Seguí mostrándole a ese niño interior que todo es posible”, escribió Tonny Sanabria en su cuenta de Instagram junto a una imagen creada con inteligencia artificial, donde se lo ve pasar frente a unos niños en una de las calles principales de su querida ciudad natal.

Además, el delantero de la Albirroja abrió el álbum de su niñez y compartió tiernas postales que lo muestran en diferentes etapas de su infancia siempre en “modo futbolista”.

Niño de 6 a 8 años, sin camiseta y en pantalones cortos, sonríe sentado en un sofá con un balón de fútbol.
El pequeño Tonny Sanabria, siempre sonriente y con una pelota en manos. (Instagram/Tonny Sanabria)

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Niño con camiseta amarilla y azul, posando serio en el césped, mientras otros niños juegan al fútbol.
Hace unos años... Tonny Sanabria posando en la canchita de su barrio, en San Lorenzo. (Instagram/Tonny Sanabria)

“Porque los sueños se cumplen, el esfuerzo vale la pena y desde San Lorenzo también se puede llegar al mundo”, destacó emocionado el albirrojo Tonny Sanabria.

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