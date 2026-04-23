Tonny Sanabria celebró los 49 años de “la mejor mamá y abuela del mundo”

La mamá de Tonny Sanabria, fan número 1 del delantero del Cremonese de Italia, ayer 22 de abril completó una nueva vuelta al sol.

¡Sí! Shirley Ayala, la madre del jugador de la Albirroja, se va despidiendo feliz de su cuarta década de vida, pues cumplió 49 años y su amado hijo Tonny le dedicó unas tiernas líneas en sus historias de Instagram.

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“Felices 49 años a la mejor mamá y abuela del mundo”, escribió Tonny Sanabria junto a una postal donde se lo ve abrazando a su madre, doña Shirley Ayala.

“Gracias por todo. Te amo”, destacó el agradecido hijo Tonny Sanabria junto a dos emojis de corazón. Además, el albirrojo compartió otras fotografías que tienen a su madre cumpleañeara como protagonista.