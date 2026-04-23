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23 de abril de 2026 - 10:27

Tonny Sanabria celebró los 49 años de “la mejor mamá y abuela del mundo”

Tonny Sanabria con su madre cumpleañera Shirley Ayala.
Tonny Sanabria con su madre cumpleañera Shirley Ayala.Instagram/Tonny Sanabria

El futbolista Tonny Sanabria estuvo de fiesta. ¿El motivo? Su bella madre, doña Shirley Ayala, cumplió 49 años de vida y el albirrojo le dedicó unas emotivas líneas en su cuenta de Instagram. ¡Pasá y leé!

Por ABC Color

La mamá de Tonny Sanabria, fan número 1 del delantero del Cremonese de Italia, ayer 22 de abril completó una nueva vuelta al sol.

¡Sí! Shirley Ayala, la madre del jugador de la Albirroja, se va despidiendo feliz de su cuarta década de vida, pues cumplió 49 años y su amado hijo Tonny le dedicó unas tiernas líneas en sus historias de Instagram.

Tonny Sanabria dando un tierno beso a su mami Shirley Ayala. (Instagram/Tonny Sanabria)
Tonny Sanabria dando un tierno beso a su mami Shirley Ayala. (Instagram/Tonny Sanabria)

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“Felices 49 años a la mejor mamá y abuela del mundo”, escribió Tonny Sanabria junto a una postal donde se lo ve abrazando a su madre, doña Shirley Ayala.

Doña Shirley Ayala con sus nietas Arianna y Mía Sanabria. (Instagram/Tonny Sanabria)
Doña Shirley Ayala con sus nietas Arianna y Mía Sanabria. (Instagram/Tonny Sanabria)

Gracias por todo. Te amo”, destacó el agradecido hijo Tonny Sanabria junto a dos emojis de corazón. Además, el albirrojo compartió otras fotografías que tienen a su madre cumpleañeara como protagonista.