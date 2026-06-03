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03 de junio de 2026 a la - 14:18

Tonny Sanabria es blanco del conmovedor mensaje de su hermano Joel: “Desde chicos con una pelota, soñando sin tener nada”

Antonio Sanabria, en camiseta azul y pantalones oscuros, realiza un lanzamiento de rugby en un campo al aire libre.
El futbolista albirrojo Antonio "Tonny" Sanabria.Instagram/Tonny Sanabria

El hermano del futbolista Tonny Sanabria escribió un emotivo mensaje dirigido al jugador de la Albirroja. Joel Sanabria recordó la niñez de ambos en San Lorenzo: “Desde chicos con una pelota, soñando sin tener nada y el único momento de felicidad era cuando estábamos en la calle jugando descalzos”.

Por ABC Color

El número 9 de la Selección Paraguaya de Fútbol, Antonio Tonny Sanabria, fue blanco de un conmovedor mensaje que escribió su hermano Joel Sanabria, quien utilizó su cuenta de Instagram para recordar la infancia de ambos y expresar el orgullo que siente por el jugador de la Albirroja.

Dos niños con camisetas amarillas sonríen mientras sostienen un trofeo en un ambiente festivo.
Tonny y Joel Sanabria, de niños sosteniendo un trofeo en una canchita de fútbol. (Instagram/Joel Sanabria)

“Me viene a la mente cuando nos juntábamos en Guavirá todos los primos a jugar al ‘Mundialito’ y cada uno elegía un país y un jugador… Y pensar que ahora cualquier mitaí pueda decir tu nombre…“, comenzó escribiendo Joel Sanabria en las redes junto a imágenes que tienen como protagonistas a los hermanitos Sanabria de San Lorenzo.

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Jugador con camiseta blanca y número 12 sostiene a dos niños, uno en camiseta a rayas amarillas y azules, en un campo de césped.
De pequeñitos, Tonny Sanabria y su hermano Joel Sanabria. (Instagram/Joel Sanabria)

“Desde chicos con una pelota, soñando sin tener nada y el único momento de felicidad era cuando estábamos en la calle jugando descalzos, chutando cualquier cosa…“, siguió rememorando Joel Sanabria.

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El hermano de Tonny Sanabria además destacó: “Muchos momentos juntos por un sueño y verte realizar este sueño tan deseado por todos me llena de orgullo. Muchas caídas, muchos momentos solos… pero nunca dejaste de creer y de soñar".

Antonio Sanabria y otro jugador sonríen, ambos con camisetas de fútbol. Fondo de gradas vacías.
Antonio Sanabria y su hermano Joel sonríen en un estadio tras un evento deportivo, hace unos años. (Instagram/Joel Sanabria)

“Gracias por hacer feliz a tu familia y a todo un país. Abuela estará muy orgullosa”, se puede leer al final del mensaje de Joel Sanabria. Y, por supuesto, Tonny Sanabria reaccionó a la publicación de su hermano con un “¡Te quiero!“ junto a cinco corazones.

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