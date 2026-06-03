Tonny Sanabria es blanco del conmovedor mensaje de su hermano Joel: “Desde chicos con una pelota, soñando sin tener nada”

El número 9 de la Selección Paraguaya de Fútbol, Antonio Tonny Sanabria, fue blanco de un conmovedor mensaje que escribió su hermano Joel Sanabria, quien utilizó su cuenta de Instagram para recordar la infancia de ambos y expresar el orgullo que siente por el jugador de la Albirroja.

“Me viene a la mente cuando nos juntábamos en Guavirá todos los primos a jugar al ‘Mundialito’ y cada uno elegía un país y un jugador… Y pensar que ahora cualquier mitaí pueda decir tu nombre…“, comenzó escribiendo Joel Sanabria en las redes junto a imágenes que tienen como protagonistas a los hermanitos Sanabria de San Lorenzo.

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“Desde chicos con una pelota, soñando sin tener nada y el único momento de felicidad era cuando estábamos en la calle jugando descalzos, chutando cualquier cosa…“, siguió rememorando Joel Sanabria.

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El hermano de Tonny Sanabria además destacó: “Muchos momentos juntos por un sueño y verte realizar este sueño tan deseado por todos me llena de orgullo. Muchas caídas, muchos momentos solos… pero nunca dejaste de creer y de soñar".

“Gracias por hacer feliz a tu familia y a todo un país. Abuela estará muy orgullosa”, se puede leer al final del mensaje de Joel Sanabria. Y, por supuesto, Tonny Sanabria reaccionó a la publicación de su hermano con un “¡Te quiero!“ junto a cinco corazones.

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