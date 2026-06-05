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05 de junio de 2026 a la - 12:49

Así despiden al “Indio” Solari varios famosos argentinos

Carlos Alberto Solari falleció hoy en su residencia de Parque Leloir.
Carlos Alberto Solari falleció hoy en su residencia de Parque Leloir.Instagram/Indio Solari Oficial

Esta mañana falleció el cantante argentino Carlos Alberto Solari, conocido artísticamente como “Indio” Solari. Famosos de diferentes ámbitos del vecino país despiden en las redes al líder de Los Redonditos de Ricota.

Por ABC Color

A sus 77 años, falleció hoy viernes 5 de junio el emblemático cantante argentino "Indio" Solari, quien sufría la enfermedad de Parkinson.

Su partida conmocionó a varios famosos de Argentina que utilizaron sus redes sociales para despedir a Carlos Alberto Solari.

La cantante correntina Teresa Parodi expresó en Instagram: “Es triste cuando el pueblo llora, Indio. Pero es tan hermoso cuando el pueblo canta y es lo que seguirá haciendo con vos donde sea que estés. Gracias por la música, buen viaje”.

Indio Solari, líder de Los Redonditos de Ricota. (Instagram/Indio Solari Oficial)
"Indio" Solari, líder de Los Redonditos de Ricota. (Instagram/Indio Solari Oficial)

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Claudio Chiqui Tapia, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, escribió: “Un profundo dolor por tu fallecimiento, Indio querido. Gracias por tu arte, por representar al Pueblo y por transmitir tanto a través de tu música. Se nos fue un ídolo, historia del rock nacional. En este día y cada día, leyenda absoluta. Que en paz descanses”.

Dalma Maradona, hija de Diego Armando Maradona, también se pronunció en sus historias de Instagram: “Q.E.P.D Indio. ¡Mandale saludos y decile que lo extraño!“.

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Carlos Alberto Indio Solari junto Skay Beilinson. (Instagram/Skay Beilinson)
Carlos Alberto "Indio" Solari junto Skay Beilinson. (Instagram/Skay Beilinson)

El guitarrista y cantante Skay Beilinson destacó en las redes al despedir al “Indio” Solari: “Te llevo en cada recuerdo,en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre. Hoy es un día muy triste”.

El dibujante Ricardo Liniers señaló dolido: “Como no sentirme así. Gracias Indio. Adiós Indio”. Y la actriz Griselda Siciliani publicó en su cuenta de Instagram una imagen del “Indio” Solari acompañada del texto: “En este día y cada día”, junto a un corazón negro.