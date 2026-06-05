Así despiden al “Indio” Solari varios famosos argentinos

A sus 77 años, falleció hoy viernes 5 de junio el emblemático cantante argentino "Indio" Solari, quien sufría la enfermedad de Parkinson.

Su partida conmocionó a varios famosos de Argentina que utilizaron sus redes sociales para despedir a Carlos Alberto Solari.

La cantante correntina Teresa Parodi expresó en Instagram: “Es triste cuando el pueblo llora, Indio. Pero es tan hermoso cuando el pueblo canta y es lo que seguirá haciendo con vos donde sea que estés. Gracias por la música, buen viaje”.

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Claudio Chiqui Tapia, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, escribió: “Un profundo dolor por tu fallecimiento, Indio querido. Gracias por tu arte, por representar al Pueblo y por transmitir tanto a través de tu música. Se nos fue un ídolo, historia del rock nacional. En este día y cada día, leyenda absoluta. Que en paz descanses”.

Dalma Maradona, hija de Diego Armando Maradona, también se pronunció en sus historias de Instagram: “Q.E.P.D Indio. ¡Mandale saludos y decile que lo extraño!“.

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El guitarrista y cantante Skay Beilinson destacó en las redes al despedir al “Indio” Solari: “Te llevo en cada recuerdo,en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre. Hoy es un día muy triste”.

El dibujante Ricardo Liniers señaló dolido: “Como no sentirme así. Gracias Indio. Adiós Indio”. Y la actriz Griselda Siciliani publicó en su cuenta de Instagram una imagen del “Indio” Solari acompañada del texto: “En este día y cada día”, junto a un corazón negro.