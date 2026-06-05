El emotivo mensaje de la mamá de Tonny Sanabria a horas de que su hijo viaje rumbo al Mundial

Doña Shirley Ayala (49), madre de Tonny Sanabria, escribió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram. La misiva dirigida al número 9 de la Albirroja comienza así: “Como madre, me siento profundamente orgullosa de todos tus logros. Hoy, al verte cumplir tu sueño de jugar tu primer Mundial, mi corazón se llena de orgullo, una sensación difícil de explicar”.

“Me vienen tantos recuerdos a la mente, en especial tu abuela. Aunque ya no esté físicamente, siempre está acompañándote de alguna manera. Me siento afortunada de poder verte cumplir tus sueños, un camino lleno de sacrificio y esfuerzo, de alegrías y también de momentos complicados”, continuó escribiendo la mamá de Tonny Sanabria.

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Junto a varias postales que tienen como protagonista a su hijo Tonny Sanabria, la feliz madre siguió expresando: “Desde entonces has recorrido un largo camino, sin imaginar hasta dónde te llevarían tus sueños. Jugaste en diferentes lugares, conociste distintas culturas y a muchas personas, vistiendo con orgullo cada una de las camisetas que te tocó defender. Disfrutá de cada momento, de cada segundo, porque te lo merecés”.

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“Y no me olvido de esos ojitos que te miran con tanta admiración: tus hijas, Ari y Mía. Ellas también tienen la suerte de verte cumplir tus sueños y de poder llamarte papá. Nunca olvides que tu familia siempre estará contigo. Te quiero. Tu mamá”, se puede leer al final del conmovedor mensaje de Shirley Ayala.

Y, por supuesto, su hijo Tonny Sanabria reaccionó emocionado a la publicación respondiendo: “¡Orgulloso me siento yo de ser tu hijo! ¡Gracias por estar siempre a mi lado para darme una mano cuando más lo necesitaba! ¡Gracias por acompañarme a cumplir mis sueños! ¡Te amo!“.