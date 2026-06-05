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05 de junio de 2026 a la - 09:11

El emotivo mensaje de la mamá de Tonny Sanabria a horas de que su hijo viaje rumbo al Mundial

Antonio Sanabria en traje oscuro y mujer con blusa y falda negra sonríen en celebración, rodeados de globos y decoraciones festivas.
Antonio Sanabria y su mamá Shirley Ayala.Instagram/Shirley Ayala

Shirley Ayala, mamá de Tonny Sanabria, utilizó sus redes sociales para compartir la felicidad que la invade al ver a su hijo vestir la Albirroja ya rumbo al Mundial. “Me siento afortunada de poder verte cumplir tus sueños”, destacó la orgullosa mamá.

Por ABC Color

Doña Shirley Ayala (49), madre de Tonny Sanabria, escribió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram. La misiva dirigida al número 9 de la Albirroja comienza así: “Como madre, me siento profundamente orgullosa de todos tus logros. Hoy, al verte cumplir tu sueño de jugar tu primer Mundial, mi corazón se llena de orgullo, una sensación difícil de explicar”.

“Me vienen tantos recuerdos a la mente, en especial tu abuela. Aunque ya no esté físicamente, siempre está acompañándote de alguna manera. Me siento afortunada de poder verte cumplir tus sueños, un camino lleno de sacrificio y esfuerzo, de alegrías y también de momentos complicados”, continuó escribiendo la mamá de Tonny Sanabria.

Antonio Sanabria, con gorro blanco y cabello corto, sonríe junto a una mujer con gafas y un hombre con atuendo oscuro.
Tonny Sanabria con su mamá Shirley Ayala y su hermano Joel. (Instagram/Shirley Ayala)

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Junto a varias postales que tienen como protagonista a su hijo Tonny Sanabria, la feliz madre siguió expresando: “Desde entonces has recorrido un largo camino, sin imaginar hasta dónde te llevarían tus sueños. Jugaste en diferentes lugares, conociste distintas culturas y a muchas personas, vistiendo con orgullo cada una de las camisetas que te tocó defender. Disfrutá de cada momento, de cada segundo, porque te lo merecés”.

Antonio Sanabria sonríe con amigos y niños en una fiesta decorada con globos y confeti, todos vestidos casualmente.
Antonio Sanabria con sus hermanos y sus hijas Arianna y Mía. (Instagram/Shirley Ayala)

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“Y no me olvido de esos ojitos que te miran con tanta admiración: tus hijas, Ari y Mía. Ellas también tienen la suerte de verte cumplir tus sueños y de poder llamarte papá. Nunca olvides que tu familia siempre estará contigo. Te quiero. Tu mamá”, se puede leer al final del conmovedor mensaje de Shirley Ayala.

Antonio Sanabria sonríe con figura decorativa junto a un pastel, mientras sus cuatro amigos lo rodean en una fiesta decorada con globos.
Tonny Sanabria rodeado de sus hermanos. (Instagram/Shirley Ayala)

Y, por supuesto, su hijo Tonny Sanabria reaccionó emocionado a la publicación respondiendo: “¡Orgulloso me siento yo de ser tu hijo! ¡Gracias por estar siempre a mi lado para darme una mano cuando más lo necesitaba! ¡Gracias por acompañarme a cumplir mis sueños! ¡Te amo!“.

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