¡El futbolista Wilder Viera pasó al club de los casados!

El futbolista Wilder Viera (24) y Amiri Oviedo (21) se juraron amor eterno tras varios años de noviazgo. Los tortolitos se casaron ante la ley civil y también ante Dios.

La emotiva ceremonia religiosa tuvo lugar en la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción de la ciudad de San Bernardino, hasta donde llegaron familiares y amigos de Wilder Viera y Amiri Oviedo para verlos recibir la bendición nupcial.

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Y, tras dar el “sí, quiero” ante el altar, Amiri Oviedo y Wilder Viera recibieron a sus invitados en una elegante fiesta que se desarrolló en un resort de la ciudad de Altos.

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Recordemos que Wilder Viera y Amiri Oviedo se comprometieron en diciembre del 2025 en Cancún, México, durante sus vacaciones. Hoy, a seis meses del romántico pedido de matrimonio, ya son marido y mujer.