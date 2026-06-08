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08 de junio de 2026 a la - 14:15

¡El futbolista Wilder Viera pasó al club de los casados!

Pareja sonriente, él con traje negro y ella en vestido de novia blanco, en un entorno festivo de iglesia decorada con flores.
Amiri Oviedo y Wilder Viera unieron sus vidas en matrimionio ante el altar de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de la ciudad de San Bernardino.Instagram/Amiri Oviedo

Wilder Viera, jugador de Cerro Porteño, y Amiri Oviedo unieron sus vidas en matrimonio el fin de semana. La ceremonia religiosa fue en San Bernardino y la posterior fiesta de boda tuvo lugar en Altos.

Por ABC Color

El futbolista Wilder Viera (24) y Amiri Oviedo (21) se juraron amor eterno tras varios años de noviazgo. Los tortolitos se casaron ante la ley civil y también ante Dios.

Novia en vestido blanco y novio formal, se besan en la mejilla rodeados de burbujas y niños atentos en un ambiente alegre.
Amiri Oviedo y Wilder Viera dándose un romántico beso tras la boda religiosa. (Instagram/Amiri Oviedo)

La emotiva ceremonia religiosa tuvo lugar en la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción de la ciudad de San Bernardino, hasta donde llegaron familiares y amigos de Wilder Viera y Amiri Oviedo para verlos recibir la bendición nupcial.

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Pareja sonriente bailando en su boda, él con traje oscuro y ella en vestido blanco con encaje, ambiente festivo con decoraciones florales.
Wilder Viera y Amiri Oviedo en su primer baile de casados. (Instagram/Amiri Oviedo)

Y, tras dar el “sí, quiero” ante el altar, Amiri Oviedo y Wilder Viera recibieron a sus invitados en una elegante fiesta que se desarrolló en un resort de la ciudad de Altos.

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¡Romántica postal! Wilder Viera pidiendo matrimonio a Amiri Oviedo.
¡Romántica postal! Wilder Viera pidiendo matrimonio a Amiri Oviedo.

Recordemos que Wilder Viera y Amiri Oviedo se comprometieron en diciembre del 2025 en Cancún, México, durante sus vacaciones. Hoy, a seis meses del romántico pedido de matrimonio, ya son marido y mujer.