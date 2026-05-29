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29 de mayo de 2026 a la - 08:38

Gretha Matiauda, Miss Universo Paraguay, en Miami y con agenda llena

¡Bella! La Miss Universo Paraguay 2026 Gretha Matiauda en Mónaco.
La Miss Universo Paraguay 2026 Gretha Matiauda.Instagram/Gretha Matiauda

La Miss Universo Paraguay 2026, Gretha Matiauda, se encuentra en Miami cumpliendo con varios compromisos y entre ellos figura una visita a Telemundo.

Por ABC Color

Gretha Matiauda está de gira por Miami, Florida. ¡Sí! Tras regresar de su viaje a Mónaco, la Miss Universo Paraguay 2026 nuevamente preparó sus maletas, subió a un avión y desembarcó en Estados Unidos.

“Miss Universe Paraguay Gretha Matiauda rumbo a Miami. Nuestra reina estará en Miami del 27 de mayo al 3 de junio, cumpliendo con una agenda llena de importantes actividades internacionales”, se anunció desde la cuenta de Instagram de Miss Universe Paraguay.

Gretha Matiauda con chaqueta clara y camiseta blanca, sonriente junto a su maleta en el aeropuerto, con rótulos de embarque detrás.
Gretha Matiauda a su arribo al Aeropuerto Internacional de Miami. (Captura de la historia de Instagram de Gretha Matiauda)

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“Sesiones de fotos, desfiles junto a diseñadores internacionales y una gran visita a Telemundo formarán parte de esta increíble experiencia”, destaca la publicación en redes de Miss Universe Paraguay, que también fue compartida por Gretha Matiauda.

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Gretha Matiauda y otra mujer sonríen, ambas con blusas blancas; se encuentran en un entorno decorado con plantas y luces.
Gretha Matiauda junto a la comunicadora Catalina Maya, en Miami. (Captura de la historia de Instagram de Gretha Matiauda)

Y ya desde Miami, nuestra Miss Universo Paraguay 2026 Gretha Matiauda publicó en sus historias de Instagram algunas postales de sus primeros días en el estado de Florida.