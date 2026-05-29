Gretha Matiauda, Miss Universo Paraguay, en Miami y con agenda llena

Gretha Matiauda está de gira por Miami, Florida. ¡Sí! Tras regresar de su viaje a Mónaco, la Miss Universo Paraguay 2026 nuevamente preparó sus maletas, subió a un avión y desembarcó en Estados Unidos.

“Miss Universe Paraguay Gretha Matiauda rumbo a Miami. Nuestra reina estará en Miami del 27 de mayo al 3 de junio, cumpliendo con una agenda llena de importantes actividades internacionales”, se anunció desde la cuenta de Instagram de Miss Universe Paraguay.

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“Sesiones de fotos, desfiles junto a diseñadores internacionales y una gran visita a Telemundo formarán parte de esta increíble experiencia”, destaca la publicación en redes de Miss Universe Paraguay, que también fue compartida por Gretha Matiauda.

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Y ya desde Miami, nuestra Miss Universo Paraguay 2026 Gretha Matiauda publicó en sus historias de Instagram algunas postales de sus primeros días en el estado de Florida.