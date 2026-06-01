Gretha Matiauda, invitada en el programa Hoy Día de Telemundo

Miss Universo Paraguay 2026 Gretha Matiauda hace unas horas estuvo como invitada en vivo en el programa Hoy Día de Telemundo. La reina de belleza guaraní fue entrevistada por el conductor Clovis Nienow.

“Realmente estoy con el corazón muy agradecido, un honor estar aquí en Telemundo, para mí esto es un sueño desde pequeña”, comenzó expresando Gretha Matiauda en el set de Hoy Día al tiempo de destacar: “Para mí es un honor compartir más de mi experiencia rumbo al Miss Universe, que va a ser la edición diamante”.

Lea más: Gretha Matiauda, Miss Universo Paraguay, en Miami y con agenda llena

¿Qué significa para ti representar a Paraguay ante el universo?, le consultó Clovis Nienow y rápidamente Gretha Matiauda respondió: “Para mí significa un gran compromiso porque mi país es conocido por su resiliencia. Venimos de mujeres históricas llamadas ‘Las residentas’, quienes levantaron toda una Nación. El Paraguay tuvo que combatir contra tres países para sobrevivir y las mujeres fueron quienes levantaron el país. Para mí y para nuestro pueblo, la mujer paraguaya representa resiliencia, fuerza y determinación. Entonces, vamos con todo por esa primera corona”.

Gretha: “Desde Paraguay para el mundo”

Tras ser entrevistada en Telemundo, Gretha Matiauda escribió un lindo mensaje en su cuenta oficial de Instagram, donde cosecha casi 250 mil seguidores.

Lea más: Gretha Matiauda, Miss Universo Paraguay, derrocha elegancia en un exclusivo evento en Mónaco

“Desde Paraguay para el mundo. Gracias Telemundo por abrirme las puertas de Hoy Día y permitirme compartir mi historia en una increíble gira de medios”, escribió Gretha Matiauda en su cuenta oficial de Instagram, donde cosecha casi 250 mil seguidores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Cada paso confirma que los sueños sí tienen dirección cuando se camina con propósito”, destacó Gretha Matiauda junto a las imágenes de su visita al emblemático canal en Miami.

Nuestra Miss Universo Paraguay se encuentra desde hace unos días en Miami, Florida (Estados Unidos) cumpliendo con una agenda cargada de desfiles de diseñadores internacionales, sesiones de fotos y visitas a medios.