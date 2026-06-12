Gente
12 de junio de 2026 a la - 08:59

El emotivo mensaje de Shakira tras la inauguración del Mundial

Shakira actuó durante la ceremonia de apertura previa al partido de fútbol del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre México y Sudáfrica en el Estadio de la Ciudad de México. (CARL DE SOUZA / AFP)
Shakira actuó durante la ceremonia de apertura previa al partido de fútbol del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre México y Sudáfrica en el Estadio de la Ciudad de México. (CARL DE SOUZA / AFP)204900+0000 CARL DE SOUZA

Shakira compartió un emotivo mensaje de paz luego de hacer vibrar a los presentes en el emblemático Estadio Azteca de Ciudad de México en la inauguración del Mundial 2026. ¡Pasá y leé!

Por ABC Color

Tras interpretar “Dai Dai” en la jornada inaugural del Mundial 2026 en México, la colombiana Shakira utilizó sus redes sociales para dejar un emotivo mensaje de paz a sus fans de todo el mundo.

La colombiana Shakira y el nigeriano Burna Boy cantando en la inauguración del Mundial de la FIFA 2026, en el Estadio Azteca. (EFE/ Sashenka Gutiérrez)
La colombiana Shakira y el nigeriano Burna Boy cantando en la inauguración del Mundial de la FIFA 2026, en el Estadio Azteca. (EFE/ Sashenka Gutiérrez)

Lea más: Shakira corona la inauguración del Mundial 2026 en el Azteca junto a Maná y Lila Downs

“Que este Mundial 2026 transcurra en paz y sea una fuente de alegría y unión para todos en el mundo”, comenzó escribiendo la barranquillera Shakira en sus historias de Instagram, red social donde cosecha casi 98 millones de seguidores.

Lea más: Purahéi Soul en el Mundial: “Estamos ensayando cada nota, cada pronunciación del himno”

El mensaje de paz de Shakira. (Captura de la historia de Instagram de Shakira)
El mensaje de paz de Shakira. (Captura de la historia de Instagram de Shakira)

“Y, sobre todo, que recordemos a nuestros pequeños campeones que esperan oportunidades, como la educación, para que puedan triunfar en la vida”, destacó Shakira en su posteo al terminar de entonar en México la canción oficial del Mundial 2026.

esponsors especiales de Mundial x ABC