El emotivo mensaje de Shakira tras la inauguración del Mundial

Tras interpretar “Dai Dai” en la jornada inaugural del Mundial 2026 en México, la colombiana Shakira utilizó sus redes sociales para dejar un emotivo mensaje de paz a sus fans de todo el mundo.

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“Que este Mundial 2026 transcurra en paz y sea una fuente de alegría y unión para todos en el mundo”, comenzó escribiendo la barranquillera Shakira en sus historias de Instagram, red social donde cosecha casi 98 millones de seguidores.

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“Y, sobre todo, que recordemos a nuestros pequeños campeones que esperan oportunidades, como la educación, para que puedan triunfar en la vida”, destacó Shakira en su posteo al terminar de entonar en México la canción oficial del Mundial 2026.