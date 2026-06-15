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15 de junio de 2026 a la - 10:40

El hijo del futbolista Ronaldo Dejesús ya es cristiano

Mujer con blusa blanca y hombre con camisa blanca sonríen, sosteniendo a un niño en un ambiente decorado con globos y un pastel.
Ronaldo Dejesús y Celeste Villaba con su hijo Mark Isaías.Instagram/Ronaldo Dejesús

Ronaldo Dejesús y Celeste Villalba vivieron un emotivo fin de semana. ¿El motivo? El pequeño hijo de la pareja, Mark Isaías, recibió las aguas bautismales en San Patricio, Misiones. ¡Pasá y mirá las tiernas imágenes familiares!

Por ABC Color

Mark Isaías, el primer hijo del futbolista Ronaldo Dejesús y Celeste Villalba, llegó al mundo en los primeros días de setiembre de 2025 y el fin de semana ya se convirtió en cristiano.

Hombre sostiene a un bebé vestido de blanco, mientras un sacerdote realiza el rito de bautizo en un ambiente religioso sereno.
Mark Isaías recibiendo las aguas bautismales en los brazos de su padre Ronaldo Dejesús. (Instagram/Ronaldo Dejesús)

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Niño pequeño con abrigo gris y moño beige, sentado con expresión curiosa junto a una canasta de flores en fondo acogedor.
El nuevo cristiano Mark Isaías Dejesús. (Instagram/Ronaldo Dejesús)

"Hoy Dios te ha llamado por tu nombre Mark Isaías. Que su gracia te acompañe en cada paso y su amor sea siempre tu refugio, que la luz que hoy recibes nunca se apague y sea la guía que ilumine tu camino hacia el bien, el amor y la verdad”, escribió mamá Celeste Villalba en una publicación en Instagram que fue compartida por papá Ronaldo Dejesús.

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Hombre atlético con camisa blanca sonríe mientras sostiene a un niño con atuendo claro y calzado ligero en un ambiente festivo.
El orgulloso papá Ronaldo Dejesús con Mark Isaías. (Instagram/Ronaldo Dejesús)

“¡Bienvenido a un nuevo Cristiano!“, expresaron los orgullosos padres junto a las tiernas postales que tienen como protagonista a Mark Isaías, el bebé de nueve meses que recibió las aguas bautismales en San Patricio, Misiones.