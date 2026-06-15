El hijo del futbolista Ronaldo Dejesús ya es cristiano

Mark Isaías, el primer hijo del futbolista Ronaldo Dejesús y Celeste Villalba, llegó al mundo en los primeros días de setiembre de 2025 y el fin de semana ya se convirtió en cristiano.

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"Hoy Dios te ha llamado por tu nombre Mark Isaías. Que su gracia te acompañe en cada paso y su amor sea siempre tu refugio, que la luz que hoy recibes nunca se apague y sea la guía que ilumine tu camino hacia el bien, el amor y la verdad”, escribió mamá Celeste Villalba en una publicación en Instagram que fue compartida por papá Ronaldo Dejesús.

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“¡Bienvenido a un nuevo Cristiano!“, expresaron los orgullosos padres junto a las tiernas postales que tienen como protagonista a Mark Isaías, el bebé de nueve meses que recibió las aguas bautismales en San Patricio, Misiones.