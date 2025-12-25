Ronaldo Dejesús celebra la Navidad a pura familia

Para Ronaldo Dejesús (24) esta Navidad tiene un sabor más que especial. ¿El motivo? Es la primera que pasa con su hijo Mark Isaías, el bebé que llegó al mundo en setiembre pasado para llenar de aún más amor la casa del futbolista oriundo de Misiones y Celeste Villalba. Además, el jugador de la Albirroja celebra esta importante festividad en el calor de su hogar, ya recuperado tras la delicada lesión en la cabeza que sufrió el 1 de agosto de este año.

Y para celebrar las fiestas de Fin de Año, el futbolista del Club Atlético Lanús de Argentina vino a nuestro país y aprovechó su estadía para posar con su amada Celes Villalba y su primogénito Mark para la cámara de Sara Gaona Fotografía.

Y, por supuesto, en la sesión fotográfica no podía faltar Winnie, la perrihija de Ronaldo Dejesús y Celeste Villalba, y hermanita mayor de Mark Isaías.