María Paz Oviedo representa a Paraguay en el Mrs. Classique Globe 2026 en Estados Unidos

La Mrs. Paraguay Classique Globe 2026 María Paz Oviedo ya se encuentra en California, Estados Unidos, para representarnos en el certamen Mrs. Classique Globe 2026, que inicia mañana 16 de junio y se extenderá hasta el próximo domingo 21.

“Lista para gritar: ¡Rohayhu, Paraguay! Llevar a Paraguay en el pecho no es solo representar a un país, es llevar la fuerza, la calidez y la historia de todo un pueblo que nunca se rinde. Hoy me toca alzar nuestra bandera en Estados Unidos, California. Estoy con el corazón explotando de orgullo y la voz lista para decir bien alto: ¡Soy Paz Oviedo, Paraguay!”, escribió María Paz Oviedo en sus redes sociales.

Además, en otra publicación en Instagram, la Mrs. Paraguay Classique Globe 2026 expresó: “Quiero contarles por qué este desafío va muchísimo más allá de una corona. Esta plataforma internacional celebra a las mujeres mayores de 45 años en nuestra etapa de mayor madurez y liderazgo. Como mamá, esposa y empresaria, me llena de orgullo demostrar que nuestra voz y nuestra experiencia son nuestras herramientas más poderosas”.

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Cómo votar y así también ayudar a mujeres en situación de vulnerabilidad

“Lo más hermoso de este certamen es su compromiso social: Todo lo recaudado a través de las votaciones virtuales se destina directamente a la Fundación W.I.N. (Women In Need), una organización mundial que rescata y empodera a mujeres víctimas de abuso y vulnerabilidad. ¡Cada apoyo se transforma en ayuda real!“, destacó María Paz Oviedo en la red social de la camarita.

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Y, luego, contó cómo podemos apoyarla para lograr que la corona de Mrs. Classique Globe 2026 venga a Paraguay. ¿Cómo podés acompañarme con tu voto? Es súper fácil: 1- Ingresá a la página oficial: mrsglobe.com (o directo al link que te dejé en mi biografía y en historias). 2- Entrá a la sección de Virtual Voting. 3- Buscá la categoría Mrs. Classique. 4- ¡Seleccioná a Paz Oviedo y sumá tu granito de arena por esta causa!“.