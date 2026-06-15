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15 de junio de 2026 a la - 13:56

Ricardo Flecha dio el “sí, quiero”

Ricardo Flecha de traje oscuro habla a la audiencia, mientras Fanny Pereira sostiene un ramo de flores, rodeados de decoraciones florales.
Ricardo Flecha y Mirian Pacuá dieron el "sí, quiero" en una ceremonia de boda al aire libre.Facebook/Javier Yubi

El cantautor paraguayo Ricardo Flecha y Mirian Pacuá dieron el “sí, quiero” ayer domingo 14 de junio en Patiño, Itauguá. Tras la ceremonia civil, los flamantes esposos compartieron una fiesta al aire libre con sus selectos invitados, entre quienes se encontraban varios famosos.

Por ABC Color

Ricardo Flecha unió su vida a la de Mirian Pacuá en el marco de una emotiva ceremonia civil realizada ayer domingo 14 de junio, a las 11.00, en una quinta ubicada en Patiño, ciudad de Itauguá.

Ricardo Flecha en traje claro habla al micrófono, mientras Mirian Pacuá, en vestido claro, sostiene una copa y lo escucha atentamente.
Ricardo Flecha y Mirian Pacuá en su primer baile como marido y mujer. (Gentileza)

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La unión matrimonial de Ricardo Flecha y Mirian Pacuá fue al aire libre y el escenario donde firmaron el libro del Registro Civil tuvo como privilegiado fondo al emblemático lago Ypacaraí.

Mirian Pacuá en vestido largo con flores, acompañada por Ricardo Flecha y tres hombres sonrientes en un ambiente decorado con flores.
Los recién casados Ricardo Flecha y Mirian Pacuá posando con Javier Yubi, Jorge Ramos y el hermano del novio en la celebración nupcial. (Facebook/Javier Yubi)

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Entre los invitados a la fiesta nupcial estuvieron Francisco Chiqui Arce, Cristina Bitiusca, Jorge Ramos, Nancy Ovelar, Javier Yubi y Martín Portillo, quienes desearon todo lo mejor a los flamantes esposos Ricardo Flecha y Mirian Pacuá.

Ricardo Flecha de pie con micrófono en mano, rodeado de personas que observan y un pianista tocando piano electrónico bajo decoración floral.
Ricardo Flecha cantando el día de su boda. (Facebook/Javier Yubi)

Bettina Taborda, Vidalia Sánchez, Óscar Fadlala y Clara Rosa Gagliardone también asistieron a la boda en Patiño, Itauguá, y brindaron por la felicidad de la nueva familia Flecha-Pacuá.