Ricardo Flecha dio el “sí, quiero”

Ricardo Flecha unió su vida a la de Mirian Pacuá en el marco de una emotiva ceremonia civil realizada ayer domingo 14 de junio, a las 11.00, en una quinta ubicada en Patiño, ciudad de Itauguá.

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La unión matrimonial de Ricardo Flecha y Mirian Pacuá fue al aire libre y el escenario donde firmaron el libro del Registro Civil tuvo como privilegiado fondo al emblemático lago Ypacaraí.

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Entre los invitados a la fiesta nupcial estuvieron Francisco Chiqui Arce, Cristina Bitiusca, Jorge Ramos, Nancy Ovelar, Javier Yubi y Martín Portillo, quienes desearon todo lo mejor a los flamantes esposos Ricardo Flecha y Mirian Pacuá.

Bettina Taborda, Vidalia Sánchez, Óscar Fadlala y Clara Rosa Gagliardone también asistieron a la boda en Patiño, Itauguá, y brindaron por la felicidad de la nueva familia Flecha-Pacuá.