Maduka Okoye, el portero de Nigeria que se volvió viral

Maduka Emilio Okoye tiene 26 años, nació en Alemania, pero juega en la Selección de Fútbol de Nigeria. El atractivo portero revoluciona las redes y su figura se hizo viral tras el partido amistoso entre los nigerianos y los portugueses antes de iniciarse del Mundial 2026.

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Maduka Okoye mide casi dos metros, milita en el club Udinese Calcio de Italia y en los últimos días va sumando seguidores en las redes, pues su popularidad a nivel internacional va en aumento.

El arquero de Nigeria, aunque su selección no está en el Mundial 2026, la rompe en las redes sociales, donde se convirtió en furor.

Todas sus publicaciones de Maduka Okoye suman miles de reacciones, sobre todo de fans que ponderan su belleza y su estado físico envidiable.