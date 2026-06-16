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16 de junio de 2026 a la - 09:43

Maduka Okoye, el portero de Nigeria que se volvió viral

Maduka Okoye, el portero de Nigeria que revoluciona las redes sociales.
Maduka Okoye, el portero de Nigeria que revoluciona las redes sociales.Instagram/Maduka Okoye

El arquero nigeriano Maduka Okoye se volvió viral luego del amistoso que su selección disputó ante Portugal. La imponente presencia física del portero y su carisma lo sitúan en la cresta de la ola en las redes sociales. ¡Pasá a conocerlo!

Por ABC Color

Maduka Emilio Okoye tiene 26 años, nació en Alemania, pero juega en la Selección de Fútbol de Nigeria. El atractivo portero revoluciona las redes y su figura se hizo viral tras el partido amistoso entre los nigerianos y los portugueses antes de iniciarse del Mundial 2026.

Maduka Okoye va ganando popularidad a nivel internacional en los últimos días. (Instagram/Maduka Okoye)
Maduka Okoye va ganando popularidad a nivel internacional en los últimos días. (Instagram/Maduka Okoye)

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Maduka Okoye mide casi dos metros, milita en el club Udinese Calcio de Italia y en los últimos días va sumando seguidores en las redes, pues su popularidad a nivel internacional va en aumento.

El futbolista nigeriano Maduka Okoye mide casi dos metros. (Instagram/Maduka Okoye)
El futbolista nigeriano Maduka Okoye mide casi dos metros. (Instagram/Maduka Okoye)

El arquero de Nigeria, aunque su selección no está en el Mundial 2026, la rompe en las redes sociales, donde se convirtió en furor.

Todas sus publicaciones de Maduka Okoye suman miles de reacciones, sobre todo de fans que ponderan su belleza y su estado físico envidiable.