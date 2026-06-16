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16 de junio de 2026 a la - 09:00

Zendaya y Tom Holland, juntitos en una red carpet en Madrid

Los actores Tom Holland y Zendaya durante la presentación en Madrid de la película 'Spider-Man: Brand new day'. (EFE/ Daniel González)
Los actores Tom Holland y Zendaya durante la presentación en Madrid de la película 'Spider-Man: Brand new day'. (EFE/ Daniel González) Daniel Gonzalez

Zendaya y Tom Holland hicieron una romántica aparición juntitos en una alfombra roja madrileña. ¡Sí! La parejita de actores posó enamorada en la red carpet de la película “Spider-Man: Brand new day” en España.

Por ABC Color

La pareja del momento, compuesta por Zendaya y Tom Holland, revoluciona Madrid. Los actores llegaron hasta la capital española para promocionar el filme “Spider-Man: Brand new day”.

Tom Holland y Zendaya revolucionaron Madrid con su presencia para promocionar la película "Spider-Man: Brand new day". (EFE/ Daniel González)
Tom Holland y Zendaya revolucionaron Madrid con su presencia para promocionar la película "Spider-Man: Brand new day". (EFE/ Daniel González)

Zendaya y Tom Holland, tras los rumores de boda, se mostraron más enamorados que nunca, derrochando miradas cómplices, abrazos y sonrisas llenas de amor y picardía en la alfombra roja.

Lea más: ¡Mirá el anillo de Zendaya que reavivó los rumores de boda con Tom Holland!

¡Hermosa parejita! Zendaya y Tom Holland posando enamorados en la red carpet de "Spider-Man: brand new day". (Thomas COEX / AFP)
¡Hermosa parejita! Zendaya y Tom Holland posando enamorados en la red carpet de "Spider-Man: brand new day". (Thomas COEX / AFP)

En la red carpet madrileña, los tortolitos lucieron outfits combinados, pues ambos apostaron por el negro. Zendaya optó por un vestido vintage negro con escote palabra de honor y flecos, diseñado por Christian Cowan. Por su parte, Tom Holland llegó enfundado en un traje negro y corbata del mismo tono, rompiendo la monocromía con una camisa roja.