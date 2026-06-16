Zendaya y Tom Holland, juntitos en una red carpet en Madrid

La pareja del momento, compuesta por Zendaya y Tom Holland, revoluciona Madrid. Los actores llegaron hasta la capital española para promocionar el filme “Spider-Man: Brand new day”.

Zendaya y Tom Holland, tras los rumores de boda, se mostraron más enamorados que nunca, derrochando miradas cómplices, abrazos y sonrisas llenas de amor y picardía en la alfombra roja.

Lea más: ¡Mirá el anillo de Zendaya que reavivó los rumores de boda con Tom Holland!

En la red carpet madrileña, los tortolitos lucieron outfits combinados, pues ambos apostaron por el negro. Zendaya optó por un vestido vintage negro con escote palabra de honor y flecos, diseñado por Christian Cowan. Por su parte, Tom Holland llegó enfundado en un traje negro y corbata del mismo tono, rompiendo la monocromía con una camisa roja.