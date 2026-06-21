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21 de junio de 2026 a la - 10:03

De Tonny Sanabria a Omar Alderete, los papás de la Albirroja

Antonio Sanabria con tatuajes sonríe mientras sostiene a sus hijas en hombros, todas vestidas con camisetas blancas.
Antonio Sanabria jugando con sus hijas Arianna y Mía.Instagram/Tonny Sanabria

Varios jugadores de la Selección Paraguaya de Fútbol hoy celebran el Día del Padre de una manera diferente en Estados Unidos, en plena fase de grupos. Y para homenajearlos, en ABC Digital compartimos postales de los papis albirrojos con sus hijos. ¡Adelante!

Por ABC Color

Hoy, tercer domingo de junio, celebramos el Día del Padre en nuestro país y en esta jornada tan especial te mostramos las más tiernas imágenes de algunos futbolistas de la Albirroja con sus hijos.

Tonny Sanabria tiene dos pequeñas, Arianna y Mía. Las niñas son los motorcitos que mueven día a día al jugador número 9 de la Selección Paraguaya de Fútbol. El futbolista del Cremonese siempre comparte imágenes y videos de las travesuras de sus hijas llenando así de ternura las redes sociales.

Omar Alderete abraza a un niño sonriente con camiseta 'Jordan 23' en una mesa decorada con buen gusto.
Omar Alderete con su hijo Benjamín.

Omar Alderete, defensor de la Albirroja, es padre de un varoncito de 7 años llamado Benjamín. El orgulloso papá también utiliza sus redes para mostrar cómo comparte mimos, aventuras y juegos con su adorado niño.

Miguel Almirón con su pequeño hijo Francesco. (Instagram/Alexia Notto)
Miguel Almirón con su pequeño hijo Francesco. (Instagram/Alexia Notto)

Miguel Almirón, el albirrojo de la camiseta número 10, tiene un hijo llamado Francesco, fruto de su amor con Alexia Notto. Fran tiene 5 años y es el fan número uno de su papi.

Lea más: Miguel Almirón celebró por adelantado el cumple de Francesco ya en “Modo Albirroja”

Familia sonriente en estadio, hombre con tatuajes sostiene a un niño, ambos con bufandas. Niñas y mujer vestidas con camisetas de evento.
El capitán Gustavo Gómez y Jazmín Torres con sus hijos Pía y Lucca en la Copa Mundial de Fútbol 2026. (Instagram/Gustavo Gómez)

Gustavo Gómez tiene la soñada parejita. ¡Sí! el capitán de la Albirroja es papá de Pía Constanza (9) y Lucca Emmanuel (5), nacidos de su matrimonio con Jazmín Torres. Los peques son la razón de vivir del futbolista que milita en el Palmeiras.

Miguel Almirón sonríe en el centro, junto a una mujer con gafas y chaqueta negra, y un niño con ropa oscura, en un estadio.
Orlando Gill junto a su esposa Melissa Ávalos y su pequeño hijo Lautaro Daniel. (Instagram/Orlando Gill)

Orlando Gill tiene un único hijo. El portero de la Selección Paraguaya de Fútbol es padre de Lautaro Daniel, de tres añitos. El niño ya quiere seguir los pasos de su papi y siempre está listo para jugar fútbol con sus guantes de arquero puestos, según muestra en redes su mami Melissa Ávalos.

Lea más: El albirrojo Orlando Gill celebró los tres años de su hijo Lautaro

Gatito Fernández sonriente junto a dos niñas con camisetas rojas, en un ambiente festivo con fuegos artificiales.
Gatito Fernández y sus hijas Rafaella y Sophie, en el Estadio Defensores del Chaco. (Instagram/Junior Fernández)

Roberto “Gatito” Férnandez es el feliz papá de dos tiernas niñas: Rafaella (5) y Sophie (3). El arquero de la Albirroja siempre comparte en las redes postales junto a sus hijas y su esposa Silvia Santander.

Cinco personas, entre ellas un hombre con un niño y una mujer, lucen camisetas rojas y blancas en un ambiente festivo.
Junior Alonso con su esposa e hijos en el Estadio Defensores del Chaco. (Instagram/Junior Alonso)

Junior Alonso tiene tres tesoros, dos varoncitos y una niña, frutos de su matrimonio con Montse Alcaraz. Su familia siempre está presente en cada partido de la Albirroja para apoyarlo desde las gradas.

Jugador de fútbol con camiseta roja y blanca sostiene a un niño en un ambiente festivo, rodeado de banderas y luces.
Braian Ojeda con su hija Eloísa en brazos ingresando al Defensores del Chaco. (Instagram/Natalia Brítez)

Braian Ojeda es padre de una princesita llamada Eloísa, la niña que en marzo pasado cumplió dos años y es la luz de los ojos del jugador de la Albirroja.

Isidro Pitta sonríe junto a una mujer en camiseta blanca y dos niños entre abrazos en un ambiente festivo en el estadio.
Isidro Pitta y Tathi Velázquez con sus hijos Francesco y Pietro en el estadio de San Francisco.(Instagram/Tathi Velázquez)

Isidro Pitta tiene dos herederos, los varoncitos Francesco Bautista y Pietro. El jugador de la Selección Paraguaya de Fútbol es un papá muy presente y comparte todo su tiempo libre con sus peques y su esposa Tathi Velázquez, según podemos ver en las redes.

El futbolista Juan Cáceres, feliz con su pequeño Maicol en brazos.
El futbolista Juan Cáceres, feliz con su pequeño Maicol en brazos. (Instagram/Juan Cáceres)

Juan José Cáceres es el orgulloso papá de Maicol, el niño que en agosto próximo cumplirá un añito de vida. Así que, el jugador albirrojo hoy celebra su primer Día del Padre.

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