De Tonny Sanabria a Omar Alderete, los papás de la Albirroja

Hoy, tercer domingo de junio, celebramos el Día del Padre en nuestro país y en esta jornada tan especial te mostramos las más tiernas imágenes de algunos futbolistas de la Albirroja con sus hijos.

Tonny Sanabria tiene dos pequeñas, Arianna y Mía. Las niñas son los motorcitos que mueven día a día al jugador número 9 de la Selección Paraguaya de Fútbol. El futbolista del Cremonese siempre comparte imágenes y videos de las travesuras de sus hijas llenando así de ternura las redes sociales.

Omar Alderete, defensor de la Albirroja, es padre de un varoncito de 7 años llamado Benjamín. El orgulloso papá también utiliza sus redes para mostrar cómo comparte mimos, aventuras y juegos con su adorado niño.

Miguel Almirón, el albirrojo de la camiseta número 10, tiene un hijo llamado Francesco, fruto de su amor con Alexia Notto. Fran tiene 5 años y es el fan número uno de su papi.

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Gustavo Gómez tiene la soñada parejita. ¡Sí! el capitán de la Albirroja es papá de Pía Constanza (9) y Lucca Emmanuel (5), nacidos de su matrimonio con Jazmín Torres. Los peques son la razón de vivir del futbolista que milita en el Palmeiras.

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Orlando Gill tiene un único hijo. El portero de la Selección Paraguaya de Fútbol es padre de Lautaro Daniel, de tres añitos. El niño ya quiere seguir los pasos de su papi y siempre está listo para jugar fútbol con sus guantes de arquero puestos, según muestra en redes su mami Melissa Ávalos.

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Roberto “Gatito” Férnandez es el feliz papá de dos tiernas niñas: Rafaella (5) y Sophie (3). El arquero de la Albirroja siempre comparte en las redes postales junto a sus hijas y su esposa Silvia Santander.

Junior Alonso tiene tres tesoros, dos varoncitos y una niña, frutos de su matrimonio con Montse Alcaraz. Su familia siempre está presente en cada partido de la Albirroja para apoyarlo desde las gradas.

Braian Ojeda es padre de una princesita llamada Eloísa, la niña que en marzo pasado cumplió dos años y es la luz de los ojos del jugador de la Albirroja.

Isidro Pitta tiene dos herederos, los varoncitos Francesco Bautista y Pietro. El jugador de la Selección Paraguaya de Fútbol es un papá muy presente y comparte todo su tiempo libre con sus peques y su esposa Tathi Velázquez, según podemos ver en las redes.

Juan José Cáceres es el orgulloso papá de Maicol, el niño que en agosto próximo cumplirá un añito de vida. Así que, el jugador albirrojo hoy celebra su primer Día del Padre.