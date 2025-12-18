El albirrojo Orlando Gill celebró los tres años de su hijo Lautaro

El hogar de Orlando Gill, jugador de la Albirroja y del club San Lorenzo de Argentina, y Meli Ávalos estuvo de fiesta. Es que el más pequeñito de la familia, el tierno Lautaro Daniel, llegó al tercer año de vida para felicidad de sus papis, tíos y abuelos.
Lea más: El conmovedor mensaje de la esposa del albirrojo Orlando Gill: “No teníamos nada”
“¡Cumple número 3 de nuestro amor! Infinitas gracias a todos los que hicieron de ese día mágico y maravilloso”, escribió la orgullosa mamá Melissa Ávalos en su cuenta de Instagram junto a las postales del festejo captadas por la fotógrafa Araceli Lugo.
Lea más: Orlando Gill: “Nos tocó un grupo que no es tan complicado”
Orlando Daniel Gill y Melissa Ávalos están a punto de cumplir cinco años de casados y son los felices padres de Lautaro Daniel, el pequeñito que llegó prematuro al mundo y hoy es la alegría del hogar de los Gill-Ávalos.