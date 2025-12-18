Gente
18 de diciembre de 2025 - 13:08

El albirrojo Orlando Gill celebró los tres años de su hijo Lautaro

Orlando Gill y Meli Ávalos con el cumpleañero Lautaro Daniel.
Orlando Gill y Meli Ávalos posando felices con el cumpleañero Lautaro Daniel.

El futbolista Orlando Daniel Gill y su esposa Melissa Ávalos organizaron una fiesta infantil para celebrar el tercer cumpleaños de su hijo Lautaro Daniel. ¡Pasá y mirá las fotos del cumple del heredero del arquero de la Albirroja!

Por ABC Color

El hogar de Orlando Gill, jugador de la Albirroja y del club San Lorenzo de Argentina, y Meli Ávalos estuvo de fiesta. Es que el más pequeñito de la familia, el tierno Lautaro Daniel, llegó al tercer año de vida para felicidad de sus papis, tíos y abuelos.

Orlando Gill y Meli Ávalos con el cumpleañero Lautaro Daniel.
¡Hermosa familia! Orlando Gill y Meli Ávalos con el pequeño Lautaro Daniel.

“¡Cumple número 3 de nuestro amor! Infinitas gracias a todos los que hicieron de ese día mágico y maravilloso”, escribió la orgullosa mamá Melissa Ávalos en su cuenta de Instagram junto a las postales del festejo captadas por la fotógrafa Araceli Lugo.

¡Pura ternura! Lautaro Daniel Gill Ávalos el día de su tercer cumpleaños. (Instagram/Melissa Ávalos)
¡Pura ternura! Lautaro Daniel Gill Ávalos el día de su tercer cumpleaños.

Orlando Daniel Gill y Melissa Ávalos están a punto de cumplir cinco años de casados y son los felices padres de Lautaro Daniel, el pequeñito que llegó prematuro al mundo y hoy es la alegría del hogar de los Gill-Ávalos.