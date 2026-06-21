Iván Leguizamón: “La paternidad es un privilegio, un regalo de la vida”

Iván Leguizamón tiene tres hijos: Ivancito, el ángel de la familia, y las niñas Sofía Magalí (5) y Alma Lucía (2). Y, sobre el signficado de ser padre, nos dijo emocionado: “Es la bendición más grande que puede recibir un hombre. Es sentirse realizado como ser humano. Es comprender todo lo que nuestros padres hicieron por nosotros y asumir que tenemos la obligación de formar, incluso con mayor dedicación, a nuestros hijos y convertirlos por sobre todo en buenas personas”.

En medio de sus jornadas laborales en ABC Cardinal, ABC TV y el diario ABC, quisimos saber qué tiempo dedica el periodista Iván Leguizamón a sus niñas. El conductor de Crimen y Castigo aseguró: “Todo el tiempo posible, pero también el que ellas necesiten. Con Sofi somos compañeros de viaje a la mañana temprano, cuando salimos rumbo a la escuela, y luego también de regreso a la casa, lo que representan momentos maravillosos juntos. En cambio todos en la casa somos ‘esclavos’ de Almita cuando por fin estamos reunidos al final del día, es decir, hacemos lo que ella quiera”.

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Y, sobre lo que más le gusta hacer con sus princesitas, Iván Leguizamón expresó feliz: “Jugar, jugar y jugar. Son imparables, pero eso nos encanta porque quiere decir que están sanas. La habitación se convierte en un salón de juegos a la noche. Mi esposa (Rocío Cañete) y yo pasamos a ser desde cuentacuentos hasta caballitos para las niñas”.

Todos conocemos el fanatismo de Iván Leguizamón por el club Cerro Porteño, por eso le consultamos si Sofi y Almita ya son hinchas del Ciclón como papá. “Trato de que ellas desde chicas sean capaces de elegir sus propios gustos. No quiero influir en sus decisiones, siempre y cuando les convengan. Pero sí seguro que con el paso del tiempo van a ir comprendiendo que en la casa no están permitidos los colores blanco y negro”, señaló entre risas.

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“A Sofi le encanta la Nueva Olla. Almita aún no la conoció. Últimamente, ir a la cancha se volvió muy peligroso. Ojalá cambie eso para que las familias podamos volver a disfrutar de nuestro fútbol”, destacó Iván Leguizamón.

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“Que este Día del Padre todos<b> </b>puedan recibir el cariño de sus hijos"

Y, por supuesto, en este Día del Padre no podíamos dejar de preguntar a Iván Leguizamón qué sueña para el futuro de Sofi y Almita. “Que sean buenas personas. Que tengan la posibilidad de elegir lo que quieran ser y que lo sean. Que no tengan la necesidad de miles de compatriotas de salir de nuestro país por falta de oportunidades. Y por supuesto, que sepan que por siempre serán mis bebés, mis princesas, mi vida entera”, aseguró el comunicador.

Y, antes de despedirse de ABC Digital, Iván Leguizamón dejó un conmovedor mensaje: “La paternidad es un privilegio, un regalo de la vida, pero también una gran responsabilidad que hay que sostenerla con dedicación”.

“Que este Día del Padre todos puedan recibir el cariño de sus hijos. Un fuerte abrazo a los que ya no tienen a sus padres y también a los padres de hijos que ya no están. A conmemorar esta fecha con el recuerdo más bonito de ellos”, finalizó Iván Leguizamón.