El periodista Carlos Ortega nos habla de su rol de papá de Isabella

El periodista Carlos Ortega es padre de una niña de 11 años llamada Isabella Valentina Ortega Miranda, la luz de sus ojos. Por eso, lo primero que quisimos saber es qué siente cuando su hija lo llama papá.

“¡Papá! Qué fuerte suena, pero muy tierno a la vez. Cada vez que Isabella me llama así siento mucho amor, me siento bendecido y también me recuerda el enorme compromiso que tengo en su vida: ser su guía, su espejo, su ejemplo y su orgullo", expresó emocionado el conductor de Crimen y Castigo.

“Isabella es mi principal prioridad, nuestra principal prioridad. Obviamente tenemos que trabajar, pero con mi esposa (Antonella) tenemos esa firme convicción de dedicarle a ella el mayor tiempo posible. Nuestro día día es el trabajo, y las actividades de Isa, que se dividen entre la danza, la escuela y los fines de semana los ensayos y/o competencias que ella tiene", siguió contándonos el orgulloso papá Carlos Ortega.

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Al interrogarle qué es lo que más le gusta hacer con su hija, no dudó en responder: “Lo que más disfruto es verle a Isabella en el escenario, bailando, porque ella es feliz ahí, ese es su mundo y yo soy consciente todo lo que pasó para brillar con cada coreografía, con cada medalla que gana”.

Carlos Ortega: “Nadie nos enseña a ser papá”

Preguntamos a Carlos Ortega cómo se definiría en su rol de padre y esto fue lo que nos dijo sin rodeos: “Como papá me defino como un aprendiz porque esto es un desafío a diario. Nadie nos enseña a ser papá, así que de mis errores aprendo, trato de ser mejor cada día porque mi hija lo merece y quiero que tenga de mí, la mejor figura de un padre".

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Isabella Valentina estudia danza. Así que, consultamos a papá Carlitos Ortega si ya le dedicó alguna de sus presentaciones artísticas. “Isabella nos dedica cada presentación a su mamá y a mí, eso me emociona. Lloro con cada presentación suya en el escenario, aunque sea una coreografía que ya presentó varias veces”, confesó el periodista.

Y, por supuesto, también deseamos saber si a Isa le gustan los medios de comunicación. Su papá Carlos Ortega señaló: “De los medios a Isabella le gusta que yo, su papá, forme parte de ese mundo. Con orgullo le cuenta a sus amigos, primos, compañeros y conocidos que su papá es periodista”.

“De mi niña amo su sencillez, su perseverancia, su dedicación, tenacidad, resiliencia y ganas de triunfar, porque ella es mi mayor orgullo y lo más hermoso que Dios y la vida me han regalado”, destacó Carlos Ortega al finalizar la charla con ABC Digital en la previa del Día del Padre.