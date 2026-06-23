María Paz Oviedo conquistó el cuarto lugar en el Mrs. Classique Globe 2026

La Mrs. Paraguay Classique Globe María Paz Oviedo dejó en alto el nombre de Paraguay al ubicarse en el Top 4 del certamen internacional Mrs. Classique Globe 2026 que se desarrolló en California, Estados Unidos.

“¡No existen palabras para describir tanta emoción! Oficialmente dejamos la bandera de Paraguay en lo más alto de la élite internacional al conquistar el cuarto lugar (Cuarta Finalista) en el Mrs. Globe Classique 2026″, expresó emocionada María Paz Oviedo en su cuenta de Instagram.

Lea más: María Paz Oviedo representa a Paraguay en el Mrs. Classique Globe 2026 en Estados Unidos

“Por primera vez en la historia de este prestigioso certamen, nuestra nación llega al podio mundial en California, USA. Este no es solo un logro personal, es la demostración de que la mujer paraguaya está para grandes cosas ante el universo”, destacó María Paz Oviedo.

María Paz también ganó el Media’s Choice

Además de ubicarse en el cuarto lugar del Mrs. Classique Globe 2026, María Paz Oviedo se llevó el premio Media’s Choice.

Lea más: El albirrojo Maurício cumplió 25 y su futura esposa le dedicó un conmovedor mensaje

“¡Qué gran logro Paraguay! Ganar la mención Media’s Choice. Haber sido elegida como la ‘Media’s Choice’ (La Elección de los Medios) en los Globe Awards 2026 es un honor que me llena el corazón de una gratitud infinita. Que la prensa internacional y los medios digitales hayan puesto sus ojos en Paraguay significa que logramos transmitir lo que verdaderamente somos: una tierra de gente auténtica, cálida, trabajadora y con un mensaje fuerte que compartir con el mundo”, escribió María Paz Oviedo en sus redes.