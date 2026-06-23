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23 de junio de 2026 a la - 08:52

Shakira y sus hijos apoyaron a Argentina desde el palco: “Muy orgullosa de ti, Leo”

La cantante colombiana Shakira y sus hijos asistieron al partido del Mundial 2026 entre Argentina y Austria, ayer lunes en Arlington, Texas. (EFE/Carlos Ramirez)
La cantante colombiana Shakira y sus hijos asistieron al partido del Mundial 2026 entre Argentina y Austria, ayer lunes en Arlington, Texas. (EFE/Carlos Ramirez) Carlos Ramirez

La colombiana Shakira junto a sus hijos Sasha y Milan estuvieron en el palco del Dallas Stadium apoyando a Argentina en el partido ante Austria. La cantante celebró el doblete de Messi y además dedicó un mensaje al 10 de la Albiceleste. ¡Pasá y leé!

Por ABC Color

La icónica Shakira no se perdió el partido entre Argentina y Austria en el Mundial 2026. La colombiana llegó con sus hijos Sasha y Milan Piqué para ser parte de la hinchada que apoyó a la selección Albiceleste.

Shakira junto a sus hijos Sasha y Milan no se perdieron el encuentro entre Argentina y Austria. (EFE/Carlos Ramirez)
Shakira junto a sus hijos Sasha y Milan no se perdieron el encuentro entre Argentina y Austria. (EFE/Carlos Ramirez)

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Shakira y sus chicos estuvieron en una ubicación preferencial, un palco vip, en el Dallas Stadium y desde ahí vibraron con los dos goles de Leo Messi y celebraron felices la victoria de Argentina.

Shakira y sus hijos apoyaron a Argentian en el Dallas Stadium en Arlington. (Paul ELLIS / AFP)
Shakira y sus hijos apoyaron a Argentian en el Dallas Stadium en Arlington. (Paul ELLIS / AFP)

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Y, tras terminar el partido entre Argentina y Austria, Shakira utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje a Leo Messi luego del histórico doblete que convirtió y lo posicionó como el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

Madre e hijos disfrutaron del doblete de Messi para la selección Albiceleste. (Paul ELLIS / AFP)
Madre e hijos disfrutaron del doblete de Messi para la selección Albiceleste. (Paul ELLIS / AFP)

“¡Muy orgullosa de ti, Leo, y de todo lo que estás logrando por tu familia, tu país y por todos los latinos! Tu entrega y dedicación son un ejemplo para muchos. ¡Sigue brillando!“, destacó Shakira en sus historias de Instagram.

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