Shakira y sus hijos apoyaron a Argentina desde el palco: “Muy orgullosa de ti, Leo”

La icónica Shakira no se perdió el partido entre Argentina y Austria en el Mundial 2026. La colombiana llegó con sus hijos Sasha y Milan Piqué para ser parte de la hinchada que apoyó a la selección Albiceleste.

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Shakira y sus chicos estuvieron en una ubicación preferencial, un palco vip, en el Dallas Stadium y desde ahí vibraron con los dos goles de Leo Messi y celebraron felices la victoria de Argentina.

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Y, tras terminar el partido entre Argentina y Austria, Shakira utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje a Leo Messi luego del histórico doblete que convirtió y lo posicionó como el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

“¡Muy orgullosa de ti, Leo, y de todo lo que estás logrando por tu familia, tu país y por todos los latinos! Tu entrega y dedicación son un ejemplo para muchos. ¡Sigue brillando!“, destacó Shakira en sus historias de Instagram.