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24 de junio de 2026 a la - 18:08

¡Mirá lo bien que se llevan los dos amores de Diego Gómez!

El jugador Diego Gómez tiene dos grandes amores: su mamá Fermina y su pareja Geraldine Villagra. Y para fortuna del número 8 de la Albirroja, su novia y su madre se llevan de maravillas.

Por ABC Color

A juzgar por las publicaciones de Geraldine Villagra en las redes sociales, la relación que tiene con su suegra Fermina Gómez es excelente, situación que pone muy feliz al futbolista albirrojo Diego Gómez (23).

Dos mujeres sonríen, una con chaqueta de cuero y otra con blusa negra, rodeadas de aficionados en un estadio lleno de camisetas rojas y blancas.
Fermina Gómez y Geral Villagra, muy sonrientes en el estadio durante un partido de fútbol de Paraguay en el Mundial 2026.

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Los dos amores de Diego Gómez: su mamá y su novia disfrutan juntitas su estadía en Estados Unidos en el marco del Mundial 2026. Fermina Gómez y Geral Villagra se muestran muy compinches en la cuenta de Instagram de la pareja del número 8 de la Albirroja.

Dos mujeres sonrientes en el estadio, una con cabello rubio y la otra con cabello oscuro, ambas visten camisetas de rayas rojas y blancas.
Fermina Gómez y Geraldine Villagra luciendo orgullosas las camisetas de la selección de Paraguay con el número 8 de Diego Gómez.

Geral Villagra y su suegra Fermina Gómez viajaron juntas desde Paraguay para el inicio del Mundial y desde ese momento se volvieron inseparables. Además de estar en las gradas de los estadios alentando al futbolista oriundo de Misiones, también disfrutan pasear juntas y conocer nuevos lugares en Estados Unidos.

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Dos mujeres sonrientes, una con camiseta a rayas y otra con camisa blanca, posan en Pixar Pier bajo un cielo soleado.
Geraldine Villagra y Fermina Gómez disfrutando de un día mágico en Disney California.

La novia y la madre del albirrojo Diego Gómez ya visitaron Los Ángeles, el Paseo de la Fama de Hollywood, Laguna Beach, el parque de diversiones Disneyland California y hoy recorrieron San Francisco.

Dos mujeres de espaldas, una con el brazo alzado, vistiendo camisetas oscuras con el apellido 'Gómez' y el número 8, en un estadio con ambiente festivo.
Fermina Gómez y Geraldine Villagra con camisetas número 8 en un estadio de Los Ángeles durante la Copa Mundial de la FIFA.

El destino las unió como nuera y suegra, pero al parecer Geraldine Villagra y Fermina Gómez se volvieron grandes amigas para la felicidad del futbolista Diego Gómez.

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