¡Mirá lo bien que se llevan los dos amores de Diego Gómez!

A juzgar por las publicaciones de Geraldine Villagra en las redes sociales, la relación que tiene con su suegra Fermina Gómez es excelente, situación que pone muy feliz al futbolista albirrojo Diego Gómez (23).

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Los dos amores de Diego Gómez: su mamá y su novia disfrutan juntitas su estadía en Estados Unidos en el marco del Mundial 2026. Fermina Gómez y Geral Villagra se muestran muy compinches en la cuenta de Instagram de la pareja del número 8 de la Albirroja.

Geral Villagra y su suegra Fermina Gómez viajaron juntas desde Paraguay para el inicio del Mundial y desde ese momento se volvieron inseparables. Además de estar en las gradas de los estadios alentando al futbolista oriundo de Misiones, también disfrutan pasear juntas y conocer nuevos lugares en Estados Unidos.

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La novia y la madre del albirrojo Diego Gómez ya visitaron Los Ángeles, el Paseo de la Fama de Hollywood, Laguna Beach, el parque de diversiones Disneyland California y hoy recorrieron San Francisco.

El destino las unió como nuera y suegra, pero al parecer Geraldine Villagra y Fermina Gómez se volvieron grandes amigas para la felicidad del futbolista Diego Gómez.