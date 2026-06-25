La conductora Elena Aguilar ya tiene a Daniella en sus brazos

La conductora de radio y tevé Elena Aguilar, conocida como Elena de Troya Aguilar, ya tiene a su esperada hija Daniella en brazos.

“¡Bienvenida amor de nuestras vidas! ¡Princesa Daniella! Dios es fiel. Jeremías 1:5″, escribió emocionada la mamá de estreno Elena de Troya Aguilar en su cuenta de Instagram junto a las postales que tienen como protagonista a la recién nacida y sus orgullosos papis.

Daniella llegó al mundo el 23 de junio de 2026 sanita y fortachona. La tierna niñita nació con 3.610 gramos y 52 centímetros.

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La publicación en redes de mamá Elena de Troya Aguilar, donde anuncia el nacimiento de Daniella, está llena de buenos deseos y cálidas bienvenidas de parte de varias tías famosas como Adela Mercado, Laura Martino, Melissa Quiñónez, Maga Páez, Naty Cabarcos, Lucía Sapena y Rossana Barrios.