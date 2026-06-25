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25 de junio de 2026 a la - 09:42

La conductora Elena Aguilar ya tiene a Daniella en sus brazos

Mujer con cofia quirúrgica sonríe mientras sostiene a un bebé en manta rosa en cama de hospital rodeada de equipo médico.
¡Tierna postal! Elena de Troya Aguilar con la recién nacida Daniella.Instagram/Elena de Troya Aguilar

Elena Aguilar, más conocida como Elena de Troya Aguilar, anunció feliz en sus redes la llegada de su pequeña Daniella. ¡Pasá y mirás las tiernas postales!

Por ABC Color

La conductora de radio y tevé Elena Aguilar, conocida como Elena de Troya Aguilar, ya tiene a su esperada hija Daniella en brazos.

¡Bienvenida amor de nuestras vidas! ¡Princesa Daniella! Dios es fiel. Jeremías 1:5″, escribió emocionada la mamá de estreno Elena de Troya Aguilar en su cuenta de Instagram junto a las postales que tienen como protagonista a la recién nacida y sus orgullosos papis.

Padre en camiseta verde y cofia blanca sonríe, mientras madre sonríe sosteniendo a su bebé envuelto en manta blanca y gorro rosa.
Daniella fue recibida con muchísimo amor por sus orgullosos papis. (Instagram/Elena de Troya Aguilar)

Daniella llegó al mundo el 23 de junio de 2026 sanita y fortachona. La tierna niñita nació con 3.610 gramos y 52 centímetros.

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Bebé dormida en cuna blanca, cubierta con manta suave y gorro rosa, en habitación con paredes claras.
Una imagen llena de amor. Daniella, la primera hija de Elena de Troya Aguilar. (Instagram/Elena de Troya Aguilar)

La publicación en redes de mamá Elena de Troya Aguilar, donde anuncia el nacimiento de Daniella, está llena de buenos deseos y cálidas bienvenidas de parte de varias tías famosas como Adela Mercado, Laura Martino, Melissa Quiñónez, Maga Páez, Naty Cabarcos, Lucía Sapena y Rossana Barrios.