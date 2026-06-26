Paris Hilton, a pura familia alentó a Estados Unidos ante Turquía en el Mundial

La icónica Paris Hilton y su familia se robaron todos los flashes ayer en el marco del encuentro entre Estados Unidos y Turquía en el Mundial 2026.

La heredera del imperio hotelero Hilton apareció espléndida en el SoFi Stadium de Los Ángeles para apoyar a la selección norteamericana. Pero no llegó solita y sola, la acompañaron su esposo Carter Reum y sus hijos Phoenix Barron (3) y London Marilyn (2).

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Paris Hilton, su esposo e hijos vistieron a juego camisetas de Estados Unidos con estrellas blancas. La deslumbrante mamá de 45 años complementó su look con botas de caño alto, minifalda y lentes de sol.

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Paris Hilton y Carter Reum unieron sus vidas en noviembre de 2021. Y, en febrero de este año renovaron sus votos matrimoniales en las Islas Turcas y Caicos teniendo como tiernos testigos a London y Phoenix, quienes ayer vivieron su primer Mundial en brazos de sus orgullosos padres.