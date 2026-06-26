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26 de junio de 2026 a la - 10:54

Paris Hilton, a pura familia alentó a Estados Unidos ante Turquía en el Mundial

La celebridad estadounidense Paris Hilton, junto a su esposo Carter Reum, y sus hijos Phoenix Hilton-Reum y London Hilton-Reum, asistieron al partido de fútbol del Grupo D de la Copa Mundial 2026 entre Turquía y Estados Unidos en el estadio de Los Ángeles, en Inglewood. (Frederic J. Brown / AFP)
La celebridad estadounidense Paris Hilton, junto a su esposo Carter Reum, y sus hijos Phoenix Hilton-Reum y London Hilton-Reum, asistieron al partido de fútbol del Grupo D de la Copa Mundial 2026 entre Turquía y Estados Unidos en el estadio de Los Ángeles, en Inglewood. (Frederic J. Brown / AFP)030158+0000 FREDERIC J. BROWN

La socialité Paris Hilton acudió muy bien acompañada al SoFi Stadium de Los Ángeles para apoyar a Estados Unidos en su encuentro ante Turquía. La famosa blonda estuvo en el palco con su esposo e hijos. ¡Mirá las postales familiares!

Por ABC Color

La icónica Paris Hilton y su familia se robaron todos los flashes ayer en el marco del encuentro entre Estados Unidos y Turquía en el Mundial 2026.

Paris Hilton y sus hijos London y Phoenix en el SoFi Stadium. (Fran Santiago/Getty Images/AFP)
Paris Hilton y sus hijos London y Phoenix en el SoFi Stadium. (Fran Santiago/Getty Images/AFP)

La heredera del imperio hotelero Hilton apareció espléndida en el SoFi Stadium de Los Ángeles para apoyar a la selección norteamericana. Pero no llegó solita y sola, la acompañaron su esposo Carter Reum y sus hijos Phoenix Barron (3) y London Marilyn (2).

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Paris Hilton, su esposo e hijos vistieron a juego camisetas de Estados Unidos con estrellas blancas. La deslumbrante mamá de 45 años complementó su look con botas de caño alto, minifalda y lentes de sol.

Paris Hilton y sus pequeños Phoenix Hilton-Reum y London Hilton-Reum estuvieron presentes en el partido de fútbol del Grupo D de la Copa Mundial de 2026 entre Turquía y Estados Unidos en el estadio de Los Ángeles. (ETIENNE LAURENT / AFP)
Paris Hilton y sus pequeños Phoenix Hilton-Reum y London Hilton-Reum estuvieron presentes en el partido de fútbol del Grupo D de la Copa Mundial de 2026 entre Turquía y Estados Unidos en el estadio de Los Ángeles. (ETIENNE LAURENT / AFP)

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La socialité y empresaria Paris Hilton con su hija London Hilton-Reum. (Jamie Squire/Getty Images/AFP)
La socialité y empresaria Paris Hilton con su hija London Hilton-Reum. (Jamie Squire/Getty Images/AFP)

Paris Hilton y Carter Reum unieron sus vidas en noviembre de 2021. Y, en febrero de este año renovaron sus votos matrimoniales en las Islas Turcas y Caicos teniendo como tiernos testigos a London y Phoenix, quienes ayer vivieron su primer Mundial en brazos de sus orgullosos padres.

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