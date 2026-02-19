¡Paris Hilton renovó sus votos matrimoniales ante la tierna mirada de sus hijos!

Teniendo como escenario las Islas Turcas y Caicos, Paris Hilton dijo nuevamente “sí, quiero” a Carter Reum, luego de cinco años de matrimonio. Y fue la mismísima herededera del imperio hotelero Hilton la encargada de compartir las postales del emotivo momento en su cuenta de Instagram.

“Cinco años después… y todavía me da un vuelco el corazón. El Día de San Valentín, en las aguas turquesas de las Islas Turcas y Caicos, justo días antes de mi cumpleaños, mi pareja me volvió a pedir matrimonio y yo le dije que sí“, contó feliz y emocionada Paris Hilton.

“Pero esta vez, no éramos solo marido y mujer. Éramos mamá y papá. Phoenix y London, observando el amor que los creó”, contó Paris Hilton a sus seguidores al tiempo de destacar: “Renovar nuestros votos no se trata solo de celebrar cinco hermosos años; se trata de mostrarles a nuestros bebés que el amor crece, se profundiza y se elige una y otra vez”.

“Cinco años han pasado. Una eternidad. Para ti, Carter, la eternidad no es suficiente”, expresó romántica Paris Hilton al final de su publicación en las redes.

