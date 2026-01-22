Paris Hilton, diosa en el estreno de su documental en Los Ángeles

Paris Hilton llegó más diosa que nunca al estreno mundial de “Infinite Icon: A Visual Memoir”. La cita fue en el AMC The Grove en Los Ángeles, California.

Lea más: De Paris Hilton a Hailey Bieber, las celebridades en la gala de los Women’s Wear Daily

En tan importante ocasión, Paris Hilton estuvo acompañada de su esposo Carter Reum y sus hijos Phoenix Barron y London, sus padres y hermanos. Además, estuvieron presentes celebridades como Demi Lovato y Kris Jenner.

Lea más: Paris Hilton celebra la vida de su hija London: “Eres la niña que siempre soñé”

Paris Hilton se decantó por un vestido de princesa en tono rosa y a su paso por la red carpet del AMC The Grove se llevó todos los flashes de los medios presentes.

“Infinite Icon: A Visual Memoir” gira en torno a la vida y la carrera musical de Paris Hilton. El documental llegará a los cines el próximo 30 de enero.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy