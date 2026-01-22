Gente
22 de enero de 2026 - 11:22

Paris Hilton, diosa en el estreno de su documental en Los Ángeles

Paris Hilton llegando más diosa que nunca al estreno mundial de "Infinite Icon: A Visual Memoir". (Frazer Harrison/Getty Images/AFP)
La socialité Paris Hilton se vistió de princesa para asistir a la premier mundial de su documental “Infinite Icon: A Visual Memoir” en el AMC The Grove en Los Ángeles. ¡Pasá y mirá las fotos!

Por ABC Color

Paris Hilton llegó más diosa que nunca al estreno mundial de “Infinite Icon: A Visual Memoir”. La cita fue en el AMC The Grove en Los Ángeles, California.

Paris Hilton junto a Demi Lovato en la premier mundial de "Infinite Icon: A Visual Memoir". (Frazer Harrison/Getty Images/AFP)
En tan importante ocasión, Paris Hilton estuvo acompañada de su esposo Carter Reum y sus hijos Phoenix Barron y London, sus padres y hermanos. Además, estuvieron presentes celebridades como Demi Lovato y Kris Jenner.

Paris Hilton y su hijo Phoenix Barron en la red carpet del AMC The Grove 14 en Los Ángeles, California. (Frazer Harrison/Getty Images/AFP)
Paris Hilton se decantó por un vestido de princesa en tono rosa y a su paso por la red carpet del AMC The Grove se llevó todos los flashes de los medios presentes.

Paris Hilton, Barron Hilton, Tess Hilton, Kathy Hilton y Rick Hilton en la premier de "Infinite Icon: A Visual Memoir". (Frazer Harrison/Getty Images/AFP)
“Infinite Icon: A Visual Memoir” gira en torno a la vida y la carrera musical de Paris Hilton. El documental llegará a los cines el próximo 30 de enero.

