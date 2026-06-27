Zendaya y Tom Holland derrochan amor y elegancia en la gira de “Spider-Man: Brand New Day”

Zendaya Maree Stoermer Coleman (29) y Thomas Stanley Holland (30) derrochan amor y complicidad en cada alfombra roja que pisan muy elegantes en el marco del tour promocional de la película “Spider-Man: Brand New Day”.

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La pareja del momento ya estuvo en varios países presentando el filme que se estrenará el próximo 29 de julio a nivel mundial y es muy esperado por los incondicionales fans de Spider-man.

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En todas sus apariciones promocionando “Spider-Man: Brand New Day”, Zendaya y Tom Holland coordinan outfits a la perfección. En Madrid, Roma, París y Ámsterdam se los vio con matching looks impecables.

Zendaya en este gira promocional ya lució prendas de Armani, Christian Cowan, Louis Vuitton, Versace. La actriz estadounidense siempre está muy bien asesorada por el estilista Law Roach.