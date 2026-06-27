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27 de junio de 2026 a la - 08:00

Zendaya y Tom Holland derrochan amor y elegancia en la gira de “Spider-Man: Brand New Day”

¡Bella parejita! Los actores Zendaya y Tom Holland posan en el puente frente al Castel Sant'Angelo durante un evento de alfombra roja de la película "Spider-Man: Brand New Day" en Roma. (Andreas SOLARO / AFP)
¡Bella parejita! Los actores Zendaya y Tom Holland posan en el puente frente al Castel Sant'Angelo durante un evento de alfombra roja de la película "Spider-Man: Brand New Day" en Roma. (Andreas SOLARO / AFP)204046+0000 ANDREAS SOLARO

Zendaya y Tom Holland conforman, sin lugar a dudas, la pareja del momento. Los actores están de gira promocional del filme “Spider-Man: Brand New Day” y en cada aparición se muestran más enamorados que nunca y con elegantes looks.

Por ABC Color

Zendaya Maree Stoermer Coleman (29) y Thomas Stanley Holland (30) derrochan amor y complicidad en cada alfombra roja que pisan muy elegantes en el marco del tour promocional de la película “Spider-Man: Brand New Day”.

¡Enamoradísimos! La actriz estadounidense Zendaya y el actor británico Tom Holland durante una sesión fotográfica para la película «Spider-Man: Brand New Day» en un hotel de Madrid. (Thomas COEX / AFP)
¡Enamoradísimos! La actriz estadounidense Zendaya y el actor británico Tom Holland durante una sesión fotográfica para la película «Spider-Man: Brand New Day» en un hotel de Madrid. (Thomas COEX / AFP)

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La pareja del momento ya estuvo en varios países presentando el filme que se estrenará el próximo 29 de julio a nivel mundial y es muy esperado por los incondicionales fans de Spider-man.

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¡Cómplices y divertidos! Zendaya y Tom Holland en la gira promocional de «Spider-Man: Brand New Day» en el cine UGC Ciné Cité Bercy de París, Francia. (EFE/EPA/MOHAMMED BADRA)
¡Cómplices y divertidos! Zendaya y Tom Holland en la gira promocional de «Spider-Man: Brand New Day» en el cine UGC Ciné Cité Bercy de París, Francia. (EFE/EPA/MOHAMMED BADRA)

En todas sus apariciones promocionando “Spider-Man: Brand New Day”, Zendaya y Tom Holland coordinan outfits a la perfección. En Madrid, Roma, París y Ámsterdam se los vio con matching looks impecables.

La pareja del momento, Tom Holland y Zendaya posando durante una sesión fotográfica para «Spider-Man: Brand New Day» en el Museo H'Art de Ámsterdam, Países Bajos. (EFE/EPA/SIMON LENSKENS)
La pareja del momento, Tom Holland y Zendaya posando durante una sesión fotográfica para «Spider-Man: Brand New Day» en el Museo H'Art de Ámsterdam, Países Bajos. (EFE/EPA/SIMON LENSKENS)

Zendaya en este gira promocional ya lució prendas de Armani, Christian Cowan, Louis Vuitton, Versace. La actriz estadounidense siempre está muy bien asesorada por el estilista Law Roach.