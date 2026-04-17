Zendaya y Chalamet, la icónica dupla ya promociona Dune 3

Dune, la trilogía de Denis Villeneuve, presentó un adelanto de lo que se viene en el marco de CinemaCon. Y en la entrega exclusiva, donde se pudieron ver los 7 primeros minutos de Dune 3, no faltaron sus protagonistas: Zendaya y Timothée Chalamet.

La icónica dupla de actores llegó sonriente al The Colosseum del Caesars Palace en Las Vegas, Nevada, y fue el centro de atención de todos los medios presentes en CinemaCon 2026.

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Zendaya llegó con un look que hace referencia a su nueva película. La joven actriz lució un traje de dos piezas, que simula un reloj de arena y lleva la firma de la afamada casa de moda Schiaparelli.

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Por su parte, Timothée Chalamet también optó por tonos tierra, pero su estilo fue más casual. El actor se decantó por un pantalón beige y una campera de gamuza marrón.

La tercera parte de Dune se estrenará recién en diciembre