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17 de abril de 2026 - 09:56

Zendaya y Chalamet, la icónica dupla ya promociona Dune 3

Timothée Chalamet y Zendaya promocionan la próxima película Dune: Parte Tres en CinemaCon, en The Colosseum del Caesars Palace en Las Vegas, Nevada. (Chris Delmas / AFP)
Timothée Chalamet y Zendaya promocionan la próxima película Dune: Parte Tres en CinemaCon, en The Colosseum del Caesars Palace en Las Vegas, Nevada. (Chris Delmas / AFP)014815+0000 CHRIS DELMAS

Zendaya y Timothée Chalamet estuvieron presentes en CinemaCon en Las Vegas para promocionar la tercera entrega de Dune, una de las películas más esperadas del año. ¡Pasá y mirá las fotos de la icónica dupla actoral!

Por ABC Color

Dune, la trilogía de Denis Villeneuve, presentó un adelanto de lo que se viene en el marco de CinemaCon. Y en la entrega exclusiva, donde se pudieron ver los 7 primeros minutos de Dune 3, no faltaron sus protagonistas: Zendaya y Timothée Chalamet.

La icónica dupla de actores llegó sonriente al The Colosseum del Caesars Palace en Las Vegas, Nevada, y fue el centro de atención de todos los medios presentes en CinemaCon 2026.

Timothée Chalamet y Zendaya participando de CinemaCon, en Las Vegas, Nevada. (VALERIE MACON / AFP)
Timothée Chalamet y Zendaya participando de CinemaCon, en Las Vegas, Nevada. (VALERIE MACON / AFP)

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Zendaya llegó con un look que hace referencia a su nueva película. La joven actriz lució un traje de dos piezas, que simula un reloj de arena y lleva la firma de la afamada casa de moda Schiaparelli.

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¡Siempre diosa! Zendaya con su traje de Schiaparelli. (Gabe Ginsberg/Getty Images/AFP)
¡Siempre diosa! Zendaya con su traje de Schiaparelli. (Gabe Ginsberg/Getty Images/AFP)

Por su parte, Timothée Chalamet también optó por tonos tierra, pero su estilo fue más casual. El actor se decantó por un pantalón beige y una campera de gamuza marrón.

La tercera parte de Dune se estrenará recién en diciembre