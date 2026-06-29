¡Ya nació la hija de Nadia Portillo!

“Mi mundo se volvió a pintar de rosa. ¡Mi pequeña Ariel, agradecida con Dios por bendecirnos con tu llegada... por tu salud y la de tus hermanitos!“, expresó emocionada mamá Nadia Portillo en sus redes sociales, donde también destacó: ”Dios es bueno... estos días solo se disfruta de tu olorcito, tus cachetitos, de tu presencia en casa".

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“Ah… (Antes de que pregunten, lleva el nombre de su papá) Ariel es unisex... No les voy a contar sus otros 2 nombres porque demasiado criticones son", continuó escribiendo Nadia Portillo junto a las postales de la llegada de su tercer bebé.

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Baby Ariel llegó al mundo sanita y fortachona con 3.380 gramos y 50 centímetros. En breve, la segunda princesita de la casa de Nadia Portillo se sumará a los juegos y travesuras de Abraham y Martina, sus hermanitos mayores que mueren de amor por ella.