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29 de junio de 2026 a la - 09:54

¡Ya nació la hija de Nadia Portillo!

Recién nacido en mantita blanca y gorro rosa, mientras madre y padre en camisones verdes muestran afecto en ambiente hospitalario.
Nadia Portillo ya tiene a la pequeña Ariel en sus brazos.Instagram/Nadia Portillo

La cantante Nadia Portillo anunció feliz y emocionada la llegada de su segunda princesita llamada Ariel. La esperada niña pronto se sumará a las travesuras de sus hermanos mayores Abraham y Martina.

Por ABC Color

“Mi mundo se volvió a pintar de rosa. ¡Mi pequeña Ariel, agradecida con Dios por bendecirnos con tu llegada... por tu salud y la de tus hermanitos!“, expresó emocionada mamá Nadia Portillo en sus redes sociales, donde también destacó: ”Dios es bueno... estos días solo se disfruta de tu olorcito, tus cachetitos, de tu presencia en casa".

Mujer embarazada sonriente en vestido largo rosa, sosteniendo su abdomen con ambas manos en un ambiente de estudio.
Nadia Portillo aguardaba con mucho amor a su tercer bebé. Hoy, la princesita Ariel ya está en el calor de su hogar. En esta postal vemos a la cantante posando para la fotógrafa Angélica Escobar. (Instagram/Nadia Portillo)

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“Ah… (Antes de que pregunten, lleva el nombre de su papá) Ariel es unisex... No les voy a contar sus otros 2 nombres porque demasiado criticones son", continuó escribiendo Nadia Portillo junto a las postales de la llegada de su tercer bebé.

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Mujer embarazada en vestido verde sonríe mientras niños la abrazan, en decoración festiva de flores amarillas.
Nadia Portillo con sus hijos Abraham y Martina. Los hermanos mayores están felices con la llegada de la nueva integrante de la familia. (Instagram/Nadia Portillo)

Baby Ariel llegó al mundo sanita y fortachona con 3.380 gramos y 50 centímetros. En breve, la segunda princesita de la casa de Nadia Portillo se sumará a los juegos y travesuras de Abraham y Martina, sus hermanitos mayores que mueren de amor por ella.