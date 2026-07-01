Gente
01 de julio de 2026 a la - 10:42

Miley Cyrus ya tiene su propia Barbie: “Representa un sueño personal para mí”

La icónica Miley Cyrus está más feliz que nunca. ¿El motivo? Cumplió el sueño de poseer una muñeca a su imagen y semejanza. “Tener a mi Barbie en las manos es un momento que cierra un círculo de forma maravillosa”, aseguró la cantante y actriz.

Por ABC Color

A sus 33 años, Miley Cyrus se mostró feliz en las redes al compartir una noticia que la llena de orgullo: ya tiene su versión personal de la mítica muñeca Barbie.

La Barbie de la icónica Miley Cyrus. (Instagram/Miley Cyrus)
La Barbie de la icónica Miley Cyrus. (Instagram/Miley Cyrus)

Lea más: Miley Cyrus ya tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Así presentó Miley Cyrus a la muñeca de colección que la inmortaliza: “Barbie representa un sueño personal para mí. Es algo que nunca dejará de acompañarme, ya que evoluciona conmigo. De pequeña, le hacía trenzas y le cambiaba la ropa. Ahora, como adulta, atesoro mi colección y nunca saco las muñecas de su caja”.

Lea más: Miley Cyrus recibió emocionada el Innovator Award 2026

La Barbie Miley Cyrus y su look de Alaïa. (Instagram/Miley Cyrus)
La Barbie Miley Cyrus y su look de Alaïa. (Instagram/Miley Cyrus)

“Tener a mi Barbie en las manos es un momento que cierra un círculo de forma maravillosa. Ahora tienes un pedacito de mí y espero que, cada vez que la sostengas, recuerdes que te animo a perseguir tus propios sueños también”, destacó Miley Cyrus, cuya muñeca Barbie está vestida con un diseño exclusivo de Alaïa para Golden Burning Sun.