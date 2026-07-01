Miley Cyrus ya tiene su propia Barbie: “Representa un sueño personal para mí”

A sus 33 años, Miley Cyrus se mostró feliz en las redes al compartir una noticia que la llena de orgullo: ya tiene su versión personal de la mítica muñeca Barbie.

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Así presentó Miley Cyrus a la muñeca de colección que la inmortaliza: “Barbie representa un sueño personal para mí. Es algo que nunca dejará de acompañarme, ya que evoluciona conmigo. De pequeña, le hacía trenzas y le cambiaba la ropa. Ahora, como adulta, atesoro mi colección y nunca saco las muñecas de su caja”.

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“Tener a mi Barbie en las manos es un momento que cierra un círculo de forma maravillosa. Ahora tienes un pedacito de mí y espero que, cada vez que la sostengas, recuerdes que te animo a perseguir tus propios sueños también”, destacó Miley Cyrus, cuya muñeca Barbie está vestida con un diseño exclusivo de Alaïa para Golden Burning Sun.