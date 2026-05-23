Miley Cyrus ya tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

La estrella número 2845 del Paseo de la Fama lleva el nombre de Miley Cyrus. La cantante de 33 años fue homenajeada durante una emotiva ceremonia en Hollywood.

Miley Cyrus llegó a Hollywood Boulevard con su novio Maxx Morando, su madre Tish Cyrus y su hermana Brandi Cyrus en tan importante ocasión en su vida.

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Además de sus familiares y de su prometido, la cantante de Flowers también estuvo acompañada de sus amigas, la actriz Anya Taylor-Joy y la famosa diseñadora Donatella Versace.

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Y tras recibir su estrella en el Paseo de la Fama, Miley Cyrus expresó en su cuenta de Instagram: “Rodeada de mis fans, a quienes les debo todo, y de Donatella Versace con un Versace, por supuesto (igual que yo), y Anya Taylor-Joy con un diseño de archivo de Bob Mackie, luciendo espectacular. No hay días mejores que este”.

“Gracias a mi equipo. A todos los que conozco y amo, a mis amigos, a mi familia, a mi amor, muchísimas gracias. Los adoro”, escribió feliz y emocionada Miley Cyrus en las redes.