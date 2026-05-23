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23 de mayo de 2026 a la - 15:48

Miley Cyrus ya tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

La cantante y compositora estadounidense Miley Cyrus posa junto a su estrella recién inaugurada en el Paseo de la Fama durante una ceremonia en Hollywood, California. (Frederic J. Brown / AFP)
La cantante y compositora estadounidense Miley Cyrus posa junto a su estrella recién inaugurada en el Paseo de la Fama durante una ceremonia en Hollywood, California. (Frederic J. Brown / AFP)194953+0000 FREDERIC J. BROWN

Miley Cyrus (33) ya tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. La cantante se mostró muy emocionada al recibir la distinción rodeada de sus seres más queridos.

Por ABC Color

La estrella número 2845 del Paseo de la Fama lleva el nombre de Miley Cyrus. La cantante de 33 años fue homenajeada durante una emotiva ceremonia en Hollywood.

Miley Cyrus llegó a Hollywood Boulevard con su novio Maxx Morando, su madre Tish Cyrus y su hermana Brandi Cyrus en tan importante ocasión en su vida.

Miley Cyrus y su prometido Maxx Morando posando juntitos en el Paseo de la Fama de Hollywood. (EFE/EPA/TED SOQUI)
Miley Cyrus y su prometido Maxx Morando posando juntitos en el Paseo de la Fama de Hollywood. (EFE/EPA/TED SOQUI)

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Además de sus familiares y de su prometido, la cantante de Flowers también estuvo acompañada de sus amigas, la actriz Anya Taylor-Joy y la famosa diseñadora Donatella Versace.

Miley Cyrus con su madre Tish Cyrus y su hermana Brandi Cyrus en el Paseo de la Fama de Hollywood. (Emma McIntyre/Getty Images/AFP)
Miley Cyrus con su madre Tish Cyrus y su hermana Brandi Cyrus en el Paseo de la Fama de Hollywood. (Emma McIntyre/Getty Images/AFP)

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Y tras recibir su estrella en el Paseo de la Fama, Miley Cyrus expresó en su cuenta de Instagram: “Rodeada de mis fans, a quienes les debo todo, y de Donatella Versace con un Versace, por supuesto (igual que yo), y Anya Taylor-Joy con un diseño de archivo de Bob Mackie, luciendo espectacular. No hay días mejores que este”.

Miley Cyrus junto a su estrella en el Paseo de la Fama, rodeada de sus amigas Donatella Versace y Anya Taylor-Joy. (EFE/EPA/TED SOQUI)
Miley Cyrus junto a su estrella en el Paseo de la Fama, rodeada de sus amigas Donatella Versace y Anya Taylor-Joy. (EFE/EPA/TED SOQUI)

“Gracias a mi equipo. A todos los que conozco y amo, a mis amigos, a mi familia, a mi amor, muchísimas gracias. Los adoro”, escribió feliz y emocionada Miley Cyrus en las redes.