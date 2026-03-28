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28 de marzo de 2026 - 08:00

Miley Cyrus recibió emocionada el Innovator Award 2026

Miley Cyrus con el premio a la Innovación en sus manos en el escenario durante los iHeartRadio Music Awards 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood. (Monica Schipper/Getty Images/AFP)
Miley Cyrus con el premio a la Innovación en sus manos en el escenario durante los iHeartRadio Music Awards 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood. (Monica Schipper/Getty Images/AFP) 003230+0000 MONICA SCHIPPER

La cantante y actriz Miley Cyrus fue galardonada con el Innovator Award en el marco de los iHeartRadio Music Awards 2026. La artista que celebra los 20 años de Hannah Montana se mostró muy emocionada al recibir tan importante premio.

Por ABC Color

Miley Cyrus fue una de las principales homenajeadas en los iHeartRadio Music Awards 2026. La artista recibió el Innovator Awards por su impacto en la música y la cultura a nivel global, coincidentemente con el aniversario número 20 de la serie Hannah Montana.

Miley Cyrus recibió feliz y emocionada el Innovator Award en los iHeartRadio Music Awards. (Monica Schipper/Getty Images/AFP)
Miley Cyrus recibió feliz y emocionada el Innovator Award en los iHeartRadio Music Awards. (Monica Schipper/Getty Images/AFP)

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Al recibir el reconocimiento, Miley Cyrus se mostró muy feliz y emocionada. “Cuando la victoria no es el reconocimiento, sino crear arte que llegue al corazón de las personas que tal vez nunca conozca, me trae una especie de alegría que es profundamente significativa”, expresó la artista que dio vida a Hannah Montana.

En años anteriores, los Innovator Awards recayeron en manos de otros grandes cantantes como Taylor Swift, Beyoncé, Bruno Mars, Pharrell Williams y Lady Gaga. Ahora, a la galería de homenajeados se sumó Miley Cyrus.