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18 de junio de 2026 a la - 09:47

Kate Middleton apostó al “total look” amarillo en su regreso a Ascot

¡Bella! Kate Middleton asistió de amarillo al segundo día del Royal Ascot. (EFE/EPA/NEIL HALL)
¡Bella! Kate Middleton asistió de amarillo al segundo día del Royal Ascot. (EFE/EPA/NEIL HALL) NEIL HALL

Tras dos años de ausencia en las carreras de Ascot, Kate Middleton reapareció hermosa con un outfit completamente en amarillo. La futura reina de Inglaterra brilló como el astro rey con su look reciclado.

Por ABC Color

La princesa de Gales Kate Middleton no se perdió el segundo día de las carreras de caballos Royal Ascot, una de las citas más importantes de la sociedad británica, que comenzó el martes 16 de junio y se extenderá hasta el sábado 20.

Muy sonriente vemos a la princesa de Gales con su "total look" amarillo en Ascot. (EFE/EPA/NEIL HALL)
Muy sonriente vemos a la princesa de Gales con su "total look" amarillo en Ascot. (EFE/EPA/NEIL HALL)

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La esposa del príncipe William deslumbró con su “total look” amarillo al volver a la cita en Ascot luego de dos años de ausencia debido a su tratamiento contra el cáncer.

William y Kate Middleton saludan al llegar al segundo día del Royal Ascot. (EFE/EPA/NEIL HALL)
William y Kate Middleton saludan al llegar al segundo día del Royal Ascot. (EFE/EPA/NEIL HALL)

Kate Middleton optó por reciclar un bello vestido amarillo de crepe y seda de la firma Roksanda, que ya había usado en 2022 en Jamaica, en el marco de su gira por el Caribe, y ese mismo año también lo lució en Wimbledon.

Kate Middleton enfundada en su vestido amarillo preferido. (EFE/EPA/NEIL HALL)
Kate Middleton enfundada en su vestido amarillo preferido. (EFE/EPA/NEIL HALL)

El outfit de la princesa de Gales, ayer en Ascot, fue complementado con un sombrero con velo de red en la misma tonalidad de su vestido amarillo favorito y unos calzados en nude. Además, Kate Middleton llevó la pulsera de perlas de tres hileras que perteneció a su suegra Lady Di.