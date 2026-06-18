Kate Middleton apostó al “total look” amarillo en su regreso a Ascot

La princesa de Gales Kate Middleton no se perdió el segundo día de las carreras de caballos Royal Ascot, una de las citas más importantes de la sociedad británica, que comenzó el martes 16 de junio y se extenderá hasta el sábado 20.

Lea más: Aniversario real: Kate Middleton y William de Inglaterra cumplen 15 años de casados

La esposa del príncipe William deslumbró con su “total look” amarillo al volver a la cita en Ascot luego de dos años de ausencia debido a su tratamiento contra el cáncer.

Kate Middleton optó por reciclar un bello vestido amarillo de crepe y seda de la firma Roksanda, que ya había usado en 2022 en Jamaica, en el marco de su gira por el Caribe, y ese mismo año también lo lució en Wimbledon.

El outfit de la princesa de Gales, ayer en Ascot, fue complementado con un sombrero con velo de red en la misma tonalidad de su vestido amarillo favorito y unos calzados en nude. Además, Kate Middleton llevó la pulsera de perlas de tres hileras que perteneció a su suegra Lady Di.