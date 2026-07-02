La Teen Universe Paraguay 2025 Sofía Ayala habla de su cambio físico y pide que no se opine de cuerpos ajenos

Sofía Ayala representó a Paraguay en el certamen Miss Teen Universe en Punta Cana (República Dominicana) el año pasado. Y, hace unas horas, la joven compartió un video en las redes, donde habla de su cambio físico y pide que se deje de opinar de los cuerpos de los demás.

“Me gustaría hablar un poquito de mi físico personal. ¿Por qué? Hace un año atrás fui la Teen Universe Paraguay 2025. Efectivamente estaba flaca, efectivamente bajé 20 kilos en cinco meses para ir a un certamen de belleza que amé. Amé a esa experiencia, es de lo mejor. Si una chica quiere y puede le recomiendo que lo haga, es una experiencia inolvidable", comenzó expresando Sofía Ayala en un video publicado en su cuenta de Instagram.

“Sin embargo, la realidad es otra hoy, engordé, me hice más rubia, trabajo, estudio y tengo otras metas. La gente me critica, sí; porque engordé, claro que sí. Muchos familiares, cercanos, lo primero que me dicen es: ¿Cómo extraño cuando estabas en esa época, estabas tan linda’. Y yo así: ‘Ah, yo también me considero linda ahora mismo’“, siguió explicando la Teen Universe Paraguay 2025 Sofía Ayala.

“Creo que no hace falta determinarle a una persona linda o fea en tal época de su vida, porque era flaca o gorda, uno, y dos, ¿les parece que es correcto estar mirando solamente el pasado de la persona y juzgando, y realmente dándole valor a esa persona por lo que fue y no por lo que está logrando ahora?“, preguntó Sofía Ayala a sus seguidores en Instagram al tiempo de destacar: ”Y, me gustaría también detenerme a esto, yo hoy en día estoy trabajando en una entidad privada, complicada, díficil, mucha presión. Tengo 19 años, o sea estoy creciendo aún, soy alta, soy grande, soy gordita. Admito, sin problema, no tengo un abdomen plano, ¿por qué? porque no es mi foco ahora mismo".

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Además, Sofía Ayala contó: “Estoy ingresando a la Facultad Nacional de Derecho, o sea, estoy en un proceso complicado para lo que es mi realidad. Y tengo otros temas, otros problemas, tengo mi vida personal".

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El pedido especial de Sofía Ayala

En el audiovisual que publicó en el feed de su cuenta de Instagram, Sofía Ayala pidió: “Tratemos de no opinar, de no juzgar a situaciones y vidas, y mucho menos a cuerpos ajenos, solamente por el hecho de que ya no está así como en tal época”.

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“Era flaca, claro que sí; pero no trabajaba, no estudiaba, no tenía responsabilidades. Vivía solamente en mi casa y, encima otra vez, no comía nada porque tenía el lujo de no hacerlo. Hoy en día, yo no como y no puedo leer un libro. Hoy en día, yo no como y me siento todo mal en mi trabajo y tengo que rendir en mi trabajo. Esa es la realidad”, reveló Sofía Ayala.

Y, en la última parte del video, la Teen Universe Paraguay 2025 señaló: “Entonces, tratemos de dejar de ser tan opinólogos de la vida ajena y enfoquémonos en nuestra vida. Y si yo no soy así de flaca como quiero ser, ¿qué hago al respecto? Hoy en día mi meta es esta, mañana será esta. Tratemos de luchar así y dejar de opinar del cuerpo ajeno".