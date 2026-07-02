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02 de julio de 2026 a la - 14:58

¡Taylor Swift y Travis Kelce donaron 26 millones de dólares a una veintena de entidades benéficas!

Taylor Swift y Travis Kelce hicieron una gran donación que alcanzó a más de 20 organizaciones benéficas. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Taylor Swift y Travis Kelce hicieron una gran donación que alcanzó a más de 20 organizaciones benéficas. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)172516+0000 CHARLY TRIBALLEAU

La mediática pareja compuesta por Taylor Swift y Travis Kelce donó 26 millones de dólares divididos entre más de 20 entidades benéficas estadounidenses, según Variety. La noticia se dio a conocer a solo horas de la supuesta boda de la icónica cantante y el jugador de la NFL.

Por ABC Color

Taylor Swift y Travis Kelce han donado 26 millones de dólares a más de 20 organizaciones benéficas esta semana, antes de su boda en Nueva York”, se puede leer en las redes sociales de Variety.

La buena noticia acerca de la solidaridad de la Taylor Swift y Travis Kelce surge a solo horas de la supuesta boda de los tortolitos, que según medios internacionales mañana viernes 3 de julio darían el “sí, quiero”, en el Madison Square Garden de Nueva York.

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso hace instantes.
Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso en agosto de 2025. Supuestamente, mañana darán el "sí, quiero" en Nueva York. (Instagram/Taylor Swift)

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Los destinatarios de las donaciones realizadas por Taylor Swift y Travis Kelce, siempre según Variety, son: City Harvest (Nueva York), Banco de Alimentos para NYC, Nueva York se preocupa, Banco Regional de Alimentos de Los Ángeles, Cosechadores - The Community Food Network (Kansas City, MO), La Tienda (Nashville, TN), Helping Harvest (Reading, PA), Banco de Alimentos de la Comunidad de Rhode Island, Alimentando a América (Nacional) y ASPCA (Nacional).

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Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs, y la cantante Taylor Swift una vez más mostraron su lado solidario. (Patrick Smith/Getty Images/AFP)
Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs, y la cantante Taylor Swift una vez más mostraron su lado solidario. (Patrick Smith/Getty Images/AFP)

La lista de beneficiarios que publica Variety en sus redes también incluye a la Biblioteca de la Imaginación de Dolly Parton (Nacional), Grammy en las Escuelas (Nacionales), Educación a través de la música (Nueva York, NY), Answer the Call (New York, NY), Mentores Musicales (Nueva York, NY), After-School All-Stars (New York, NY), After-School All-Stars (Cleveland, OH), MSK Kids, el programa de cáncer pediátrico en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center (programas para niños y adolescentes y adolescentes y adultos jóvenes), Hospital infantil Hassenfeld en NYU Langone y Children’s Mercy Hospital (Kansas City, MO).