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26 de junio de 2026 a la - 09:23

¿Faltan solo días para la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

Taylor Swift y Travis Kelce pronto darán el "sí, quiero". (Jason Miller/Getty Images/AFP)
Taylor Swift y Travis Kelce pronto darán el "sí, quiero". (Jason Miller/Getty Images/AFP) 020644+0000 JASON MILLER

Todo indica que faltarían pocos días para que Taylor Swift y Travis Kelce se juren amor eterno. La boda se celebraría en el Madison Square Garden el próximo 3 de julio, según medios internacionales.

Por ABC Color

Tras 10 meses de su romántico compromiso, la icónica cantante Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce estarían a punto de dar el “sí, quiero”, luego de tres años de noviazgo.

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso hace instantes.
Travis Kelce y Taylor Swift pronto serán marido y mujer. (Instagram/Taylor Swift)

Y, aunque primeramente, se rumoreó que la boda sería en Rodhe Island, al parecer los novios cambiaron de planes y se casarían en el emblemático Madison Square Garden el próximo viernes 3 de julio.

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Según medios internacionales, la megaboda tendría unos mil invitados y las calles adyacentes al recinto deportivo donde se celebraría estarían cerradas por seguridad.

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¡Romántica postal! Taylor Swift y Travis Kelce en medio de un mágico jardín. (Instagram/Taylor Swift)
¡Romántica postal! Taylor Swift y Travis Kelce en medio de un mágico jardín el día de su compromiso. (Instagram/Taylor Swift)

La unión matrimonial de Taylor Swift y Travis Kelce coincidiría con el fin de semana largo del 4 de julio, día en que Estados Unidos celebrará sus 250 años de independencia.

El imponente anillo de compromiso que Travis Kelce entregó a Taylor Swift. (Instagram/Taylor Swift)
El imponente anillo de compromiso que Travis Kelce entregó a Taylor Swift en agosto de 2025. (Instagram/Taylor Swift)

Desde que Taylor Switf y Travis Kelce anunciaron su compromiso el 26 de agosto de 2025, los fans de la mediática pareja esperan ansiosos el día de lo que será, sin lugar a dudas, “La boda del año”. ¡Así que, a estar atentos al próximo 3 de julio!