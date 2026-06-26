¿Faltan solo días para la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

Tras 10 meses de su romántico compromiso, la icónica cantante Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce estarían a punto de dar el “sí, quiero”, luego de tres años de noviazgo.

Y, aunque primeramente, se rumoreó que la boda sería en Rodhe Island, al parecer los novios cambiaron de planes y se casarían en el emblemático Madison Square Garden el próximo viernes 3 de julio.

Lea más: ¡Taylor Swift se casa con Travis Kelce!

Según medios internacionales, la megaboda tendría unos mil invitados y las calles adyacentes al recinto deportivo donde se celebraría estarían cerradas por seguridad.

Lea más: La boda de Taylor Swift y Travis Kelce tendría nueva fecha

La unión matrimonial de Taylor Swift y Travis Kelce coincidiría con el fin de semana largo del 4 de julio, día en que Estados Unidos celebrará sus 250 años de independencia.

Desde que Taylor Switf y Travis Kelce anunciaron su compromiso el 26 de agosto de 2025, los fans de la mediática pareja esperan ansiosos el día de lo que será, sin lugar a dudas, “La boda del año”. ¡Así que, a estar atentos al próximo 3 de julio!