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25 de mayo de 2026 a la - 09:22

Taylor Swift y Travis Kelce se robaron todos los flashes en un partido de la NBA

Travis Kelce y Taylor Swift disfrutaron al máximo del tercer partido de las Finales de la Conferencia Este de la NBA entre los Cleveland Cavaliers y los New York Knicks.
Travis Kelce y Taylor Swift disfrutaron al máximo del tercer partido de las Finales de la Conferencia Este de la NBA entre los Cleveland Cavaliers y los New York Knicks.DAVID MAXWELL

Sin lugar a dudas, Taylor Swift y Travis Kelce fueron los verdaderos protagonistas del partido entre los Cleveland Cavaliers y los New York Knicks. Es que la mediática parejita estuvo en primerísima fila en el Rocket Arena y se robó todos los flashes.

Por ABC Color

Taylor Swift y Travis Kelce no se perdieron el tercer partido de las Finales de la Conferencia Este de la NBA entre los Cleveland Cavaliers y los New York Knicks. Los futuros esposos llegaron a Cleveland, Ohio, (EE.UU.) y fueron los verdaderos protagonistas del show.

La cantante Taylor Swift y Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs, llegaron de la manito al tercer partido entre los New York Knicks y los Cleveland Cavaliers en las Finales de la Conferencia Este de la NBA. (Gregory Shamus/Getty Images/AFP)
La cantante Taylor Swift y Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs, llegaron de la manito al tercer partido entre los New York Knicks y los Cleveland Cavaliers en las Finales de la Conferencia Este de la NBA. (Gregory Shamus/Getty Images/AFP)

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¡Siempre enamorados! Taylor Swift y Travis Kelce dándose un romántico beso en primera fila del Rocket Arena en Cleveland, Ohio. (Jason Miller/Getty Images/AFP)
¡Siempre enamorados! Taylor Swift y Travis Kelce dándose un romántico beso en primera fila del Rocket Arena en Cleveland, Ohio. (Jason Miller/Getty Images/AFP)

La icónica cantante Taylor Swift y el jugador de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, fueron blanco de todos los flashes de los medios presentes en el Rocket Arena el sábado 23 de mayo.

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Taylor Swift saludando a sus fans presentes en el partido entre New York Knicks y Cleveland Cavaliers. (Gregory Shamus/Getty Images/AFP)
Taylor Swift saludando a sus fans presentes en el partido entre New York Knicks y Cleveland Cavaliers. (Gregory Shamus/Getty Images/AFP)

La emblemática cantante Taylor Swift y la estrella del fútbol americano Travis Kelce están comprometidos desde agosto de 2025 y pronto darán el “sí, quiero”. Desde los inicios de su noviazgo siempre se los ve disfrutando de salidas donde combinan muy bien el amor y los deportes.