Taylor Swift y Travis Kelce se robaron todos los flashes en un partido de la NBA
Sin lugar a dudas, Taylor Swift y Travis Kelce fueron los verdaderos protagonistas del partido entre los Cleveland Cavaliers y los New York Knicks. Es que la mediática parejita estuvo en primerísima fila en el Rocket Arena y se robó todos los flashes.
Por ABC Color
Taylor Swift y Travis Kelce no se perdieron el tercer partido de las Finales de la Conferencia Este de la NBA entre los Cleveland Cavaliers y los New York Knicks. Los futuros esposos llegaron a Cleveland, Ohio, (EE.UU.) y fueron los verdaderos protagonistas del show.
La emblemática cantante Taylor Swift y la estrella del fútbol americano Travis Kelce están comprometidos desde agosto de 2025 y pronto darán el “sí, quiero”. Desde los inicios de su noviazgo siempre se los ve disfrutando de salidas donde combinan muy bien el amor y los deportes.