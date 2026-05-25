Taylor Swift y Travis Kelce se robaron todos los flashes en un partido de la NBA

Taylor Swift y Travis Kelce no se perdieron el tercer partido de las Finales de la Conferencia Este de la NBA entre los Cleveland Cavaliers y los New York Knicks. Los futuros esposos llegaron a Cleveland, Ohio, (EE.UU.) y fueron los verdaderos protagonistas del show.

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La icónica cantante Taylor Swift y el jugador de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, fueron blanco de todos los flashes de los medios presentes en el Rocket Arena el sábado 23 de mayo.

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La emblemática cantante Taylor Swift y la estrella del fútbol americano Travis Kelce están comprometidos desde agosto de 2025 y pronto darán el “sí, quiero”. Desde los inicios de su noviazgo siempre se los ve disfrutando de salidas donde combinan muy bien el amor y los deportes.