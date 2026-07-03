Joshua Duerksen y su novia Anneke Rahn apoyan a la Albirroja desde Silverstone

El piloto de Fórmula 2 Joshua Duerksen demostró todo su apoyo a la Albirroja desde el circuito de Silverstone, donde compite en el Gran Premio de Gran Bretaña.

Pero el corredor Joshua Duerksen no se encuentra solito y solo en el Reino Unido, pues su novia Anneke Rahn viajó desde Asunción para acompañarlo en tan importante carrera.

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Y, juntos, se mostraron felices y entusiasmados luciendo sus camisetas de la Selección Paraguaya de Fútbol. La encargada de compartir en las redes las postales de la parejita dando su aliento a la Albirroja fue Anneke Rahn.

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Por su parte, Joshua Duerksen también compartió en Instagram unas imágenes suyas con la camiseta de nuestra selección y junto a las mismas escribió emocionado: “¡Autorizará el juez... la zurda de Canale! ¡Ahí está Canale! ¡Corrió! ¡Se fue!..... tirooooooooo GOOOOOOLL".

Joshua Duerksen disputa en Silverstone la séptima fecha de la FIA Fórmula 2. Desde la lejana Inglaterra el piloto guaraní está muy pendiente de la Albirroja y seguro verá el partido entre Paraguay y Francia con su novia Anneke Rahn.