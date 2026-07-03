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03 de julio de 2026 a la - 10:51

Joshua Duerksen y su novia Anneke Rahn apoyan a la Albirroja desde Silverstone

Joshua Duerksen en camiseta oscura y pantalones cortos junto a Anneke Rahn en camiseta de rayas y chaqueta de mezclilla, sonrientes en un circuito.
Joshua Duerksen y Anneke Rahn con sus camisetas de la Albirroja en un circuito de carreras Silverstone.Instagram/Anneke Rahn

Joshua Duerksen y su novia Anneke Rahn alientan a la Albirroja desde Gran Bretaña, donde este fin de semana el piloto paraguayo corre en el circuito de Silverstone. ¡Pasá y mirá las fotos de los tortolitos apoyando a la Selección Paraguaya de Fútbol!

Por ABC Color

El piloto de Fórmula 2 Joshua Duerksen demostró todo su apoyo a la Albirroja desde el circuito de Silverstone, donde compite en el Gran Premio de Gran Bretaña.

Joshua Duerksen y Anneke Rahn sonríen, ella con camiseta blanca y chaqueta de mezclilla, él con camiseta oscura y pantalones cortos.
Joshua Duerksen y Anneke Rahn, siempre enamorados. (Instagram/Anneke Rahn)

Pero el corredor Joshua Duerksen no se encuentra solito y solo en el Reino Unido, pues su novia Anneke Rahn viajó desde Asunción para acompañarlo en tan importante carrera.

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Y, juntos, se mostraron felices y entusiasmados luciendo sus camisetas de la Selección Paraguaya de Fútbol. La encargada de compartir en las redes las postales de la parejita dando su aliento a la Albirroja fue Anneke Rahn.

Joshua Duerksen sonríe sosteniendo una cámara, mientras Anneke Rahn viste camiseta de la bandera paraguaya y sonríe cerca de él.
Joshua Duerksen y Anneke Rahn posando juntos para una selfie en Silverstone. (Instagram/Anneke Rahn)

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Por su parte, Joshua Duerksen también compartió en Instagram unas imágenes suyas con la camiseta de nuestra selección y junto a las mismas escribió emocionado: “¡Autorizará el juez... la zurda de Canale! ¡Ahí está Canale! ¡Corrió! ¡Se fue!..... tirooooooooo GOOOOOOLL".

Joshua Duerksen disputa en Silverstone la séptima fecha de la FIA Fórmula 2. Desde la lejana Inglaterra el piloto guaraní está muy pendiente de la Albirroja y seguro verá el partido entre Paraguay y Francia con su novia Anneke Rahn.

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