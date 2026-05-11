Anneke Rahn y Joshua Duerksen, enamorados en Italia

Anneke Rahn y Joshua Duerksen derrocharon amor en Italia, hasta donde llegaron juntitos tras el paso del piloto paraguayo de Fórmula 2 por el Gran Premio de Miami, donde recibió todo el apoyo de su bella novia.

Joshua Duerksen tras la carrera en Estados Unidos aprovechó para tomarse un breve descanso. Y en sus días de relax disfrutó junto a Anneke Rahn de una escapada romántica en la mágica Italia.

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Los tortolitos Joshua Duerksen y Anneke eligieron la región de Lombardía, ubicada en Italia noroccidental, para pasearse y tomarse las mejores fotos para el recuerdo de su travesía por el Viejo Continente.

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Anneke Rahn y Joshua Duerksen visitaron todos los sitios más icónicos de Milán. Y, por supuesto, los enamorados no pudieron dejar de caminar tomados de la manito a orillas del emblemático Lago di Como.

“Nos vemos en unos meses”, escribió Anneke Rahn en sus historias de Instagram, pues la jovencita ya tomó un vuelo de regreso a nuestro país y Joshua Duerksen continuará con sus entrenamientos porque en pocos días llega el Gran Premio de Canadá en el circuito de Montreal.