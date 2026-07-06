Alexandra Saint Mleux y el perrito Leo, fans incondicionales de Leclerc, presentes en Silverstone

Alexandra Saint Mleux, esposa del monegasco Charles Leclerc, y el perrito “salchicha” Leo Leclerc acompañaron y alentaron al piloto de Ferrari en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1.

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La esposa y el teckel de pelo largo del ganador del GP de Gran Bretaña estuvieron presentes en el circuito de Silverstone (Inglaterra), donde Charles Leclerc subió al podio y celebró emocionado su gran victoria.

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El famoso perrito Leo Leclerc siempre es el protagonista en los momentos más especiales de la vida de Charles Leclerc. Recordemos que la tierna mascota fue la encargada de ayudar al piloto de Fórmula 1 a pedir matrimonio a Alexandra Saint Mleux.

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Además, Leo vistió de gala para acompañar a Alexandra y Charles Leclerc el día del “sí, quiero” en Mónaco, el pasado 28 de febrero. Pero eso no fue todo, pues además el perrito “salchicha” estuvo presente como muñequito en la torta de boda.