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06 de julio de 2026 a la - 10:47

Alexandra Saint Mleux y el perrito Leo, fans incondicionales de Leclerc, presentes en Silverstone

Alexandra Saint-Mleux, esposa Charles Leclerc, con su perro Leo en brazos en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1. (Ben STANSALL / AFP)
Alexandra Saint-Mleux, esposa Charles Leclerc, con su perro Leo en brazos en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1. (Ben STANSALL / AFP)090919+0000 BEN STANSALL

Charles Leclerc ganó el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1. El piloto monegasco contó con el incondicional apoyo de su esposa Alexandra Saint Mleux, quien lo estuvo alentando en el circuito de Silverstone con su perrito Leo.

Por ABC Color

Alexandra Saint Mleux, esposa del monegasco Charles Leclerc, y el perrito “salchicha” Leo Leclerc acompañaron y alentaron al piloto de Ferrari en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1.

El piloto de la Scuderia Ferrari Charles Leclerc, de Mónaco, celebra en el podio tras el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 en el circuito de Silverstone. (EFE/EPA/PETER POWELL)
El piloto de la Scuderia Ferrari Charles Leclerc, de Mónaco, celebra en el podio tras el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 en el circuito de Silverstone. (EFE/EPA/PETER POWELL)

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La esposa y el teckel de pelo largo del ganador del GP de Gran Bretaña estuvieron presentes en el circuito de Silverstone (Inglaterra), donde Charles Leclerc subió al podio y celebró emocionado su gran victoria.

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Alexandra y Leo, los incondicionales fans de Charles Leclerc llegaron juntitos al circuito de Silverstone. (Ben STANSALL / AFP)
Alexandra y Leo, los incondicionales fans de Charles Leclerc llegaron juntitos al circuito de Silverstone. (Ben STANSALL / AFP)

El famoso perrito Leo Leclerc siempre es el protagonista en los momentos más especiales de la vida de Charles Leclerc. Recordemos que la tierna mascota fue la encargada de ayudar al piloto de Fórmula 1 a pedir matrimonio a Alexandra Saint Mleux.

El recién casado Charles Leclerc con Leo, el perrito que se robó todos los flashes en la boda.
El recién casado Charles Leclerc con Leo, el perrito que se robó todos los flashes en la boda del piloto. (Instagram/Charles Leclerc)

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Los flamantes esposos Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux con Leo pasearon en un automóvil Ferrari de colección tras dar el "sí, quiero" en Mónaco. (Instagram/Charles Leclerc)
Los flamantes esposos Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux con Leo pasearon en un automóvil Ferrari de colección tras dar el "sí, quiero" en Mónaco. (Instagram/Charles Leclerc)

Además, Leo vistió de gala para acompañar a Alexandra y Charles Leclerc el día del “sí, quiero” en Mónaco, el pasado 28 de febrero. Pero eso no fue todo, pues además el perrito “salchicha” estuvo presente como muñequito en la torta de boda.