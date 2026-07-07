Anne Hathaway, hermosa con su bebé a bordo en Londres

Anne Hathaway se llevó todos los flashes a su llegada al estreno mundial de The Odyssey en el Odeon Leicester Square de Londres (Reino Unido). La premier de lujo tuvo lugar ayer 6 de julio, pues la esperada película ya se estrena el próximo 17 de julio.

Lea más: ¡Anne Hathaway, a sus 43 años, está embarazada!

La actriz estadounidense Anne Hathaway, quien es miembro del reparto de The Odyssey, arribó radiante con su bebé a bordo enfundada en un maxivestido celeste; un diseño exclusivo de la afamada casa de moda Dior.

Lea más: Anne Hathaway deslumbra con un vestido transparente en la premier de Mother Mary

Hay quienes aseguran que el color de la tenida de Anne Hathaway en el estreno mundial de The Odyssey podría tener relación con el sexo de su bebé en camino, así que podría indicar que su tercer hijo sería un varoncito.

Hace solo tres semanas, Anne Hathaway anunció feliz que está en la dulce espera de un nuevo integrante de su familia, fruto de su amor con Adam Shulman. El bebé a bordo convertirá en hermanitos mayores a Jonathan (10) y Jack (6).