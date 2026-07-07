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07 de julio de 2026 a la - 09:04

Anne Hathaway, hermosa con su bebé a bordo en Londres

¡Diosísima! Anne Hathaway en el estreno mundial de The Odyssey en el Odeon Leicester Square de Londres. (EFE/EPA/ANDY RAIN)
¡Diosísima! Anne Hathaway en el estreno mundial de The Odyssey en el Odeon Leicester Square de Londres. (EFE/EPA/ANDY RAIN) ANDY RAIN

La actriz estadounidense Anne Hathaway luce mejor que nunca con su tercer embarazo. La icónica artista de 43 años llegó radiante al estreno mundial de The Odyssey en Londres. ¡Pasá a ver lo diosa que está Anne con su bebé a bordo!

Por ABC Color

Anne Hathaway se llevó todos los flashes a su llegada al estreno mundial de The Odyssey en el Odeon Leicester Square de Londres (Reino Unido). La premier de lujo tuvo lugar ayer 6 de julio, pues la esperada película ya se estrena el próximo 17 de julio.

¡Bella! Anne Hathaway presumiendo feliz su pancita en el estreno de The Odyssey. (CARLOS JASSO / AFP)
¡Bella! Anne Hathaway presumiendo feliz su pancita en el estreno de The Odyssey. (CARLOS JASSO / AFP)

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La actriz estadounidense Anne Hathaway, quien es miembro del reparto de The Odyssey, arribó radiante con su bebé a bordo enfundada en un maxivestido celeste; un diseño exclusivo de la afamada casa de moda Dior.

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Anne Hathaway saluda a su llegada a la premier mundial de The Odyssey en Londres. (CARLOS JASSO / AFP)
Anne Hathaway saluda a su llegada a la premier mundial de The Odyssey en Londres. (CARLOS JASSO / AFP)

Hay quienes aseguran que el color de la tenida de Anne Hathaway en el estreno mundial de The Odyssey podría tener relación con el sexo de su bebé en camino, así que podría indicar que su tercer hijo sería un varoncito.

Hace solo tres semanas, Anne Hathaway anunció feliz que está en la dulce espera de un nuevo integrante de su familia, fruto de su amor con Adam Shulman. El bebé a bordo convertirá en hermanitos mayores a Jonathan (10) y Jack (6).